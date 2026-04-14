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    首頁 > 政治

    民進黨選對會拍板！ 黃世杰參戰桃園市長 莊競程拚新竹市

    2026/04/14 15:10 記者陳政宇／台北報導
    民進黨選對會拍板，由黃世杰參選桃園市長，莊競程參選新竹市長。（組合圖，資料照）

    民進黨選對會拍板，由黃世杰參選桃園市長，莊競程參選新竹市長。（組合圖，資料照）

    民進黨布局2026九合一大選，選對會今（14日）拍板，由黃世杰參選桃園市長，挑戰國民黨籍的現任市長張善政；由莊競程出戰新竹市長，挑戰現任市長高虹安。名單將提報15日中執會正式通過徵召。

    民進黨今天下午召開選對會，民進黨發言人吳崢會後轉述，選對會今做成決議，建請中執會徵召黃世杰參選桃市市長、徵召莊競程參選新竹市長。明天將召開中執會通過，並於會後召開提名記者會。

    據指出，選對會綜合評估莊競程有交大教授的地緣背景，同時也有科技方面的相關專業，屬性很適合做為科技重鎮的新竹市；黃世杰本身則是一位法律背景的專業人才，曾於桃園市擔任立委、深耕許久，對於桃園市政相當熟悉，在地經營和專業度都是很優秀的人選。

    47歲的黃世杰與台北市長蔣萬安是建國中學的同班同學，攻讀台大法律系學士、台大法研所碩士，再赴美取得美國哥倫比亞大學法學碩士，曾在律師高考拿下全國第一名、同年考上司法官，曾任桃園市府參議及顧問、以及第十屆桃園市第二選區立委，後擔任法務部政務次長，辭呈昨天於生效。

    莊競程今年45歲，台灣大學醫學工程學研究所博士、交通大學生物醫學工程研究所助理教授，與新竹市有地緣關係，首戰便勝選第10屆台中市第五選舉區立委，後擔任行政院中部聯合服務中心執行長、以及台灣智庫執行長。

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