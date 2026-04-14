嚴防境外勢力介選 北檢點名「異常涉外旅遊」

本次會議由王俊力親自主持，並由北檢選舉查察執行秘書李仲仁主任檢察官就查察重點及情資蒐報要領進行報告。（台北地檢署提供）

因應11月28日地方公職人員選舉將屆，台北地檢署提前整備查察戰力，全面強化反賄選及防滲透部署。檢察長王俊力今邀集轄區警調、憲兵及移民等機關，以及北檢各分區督導主任檢察官，研商情資蒐集、查核、通報及研析機制，鎖定高風險熱區，嚴查速辦各類妨害選舉行為，並將強化國家安全法、反滲透法，「密切掌握異常涉外旅遊活動」，防杜境外勢力介入選舉。

王俊力表示，鑑於選舉賭盤影響層面廣泛，應提前清查轄區及網路地下賭博場所，嚴防選舉賭盤影響選情，並強化國家安全法、反滲透法執法意識，密切掌握異常涉外旅遊活動，防杜境外勢力介入選舉。對於選舉假訊息案件，亦應秉持即時處理、有效澄清、迅速排除、嚴厲查辦原則，避免影響選舉公平。

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王俊力於會中特別提醒，各機關應確實掌握賄選熱區及高風險對象，落實情資查核與研析，以確保情資有效性，同時善用多元檢舉獎金制度，妥適運用「檢舉妨害選舉獎金」，鼓勵民眾勇於檢舉。

本次會議由王俊力親自主持，並由北檢選舉查察執行秘書李仲仁主任檢察官就查察重點及情資蒐報要領進行報告；另由北市警局、新北市警局、法務部調查局北市調查處及新北市調查處，分別就情資蒐報規劃及重點作為進行分享。透過本次會議統合選舉查察戰力，強化情資蒐證作為，提升查賄制暴團隊整體執法能量。

針對本次地方公職人員選舉，北檢也強調，將秉持有聞必查、有據必辦原則，指揮司法警察機關積極查辦各類妨害選舉不法行為，並呼籲民眾勇於檢舉，共同淨化選舉風氣，守護民主制度。

本次會議由王俊力親自主持，並由北檢選舉查察執行秘書李仲仁主任檢察官就查察重點及情資蒐報要領進行報告。（台北地檢署提供）

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