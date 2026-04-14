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    首頁 > 政治

    李貞秀痛批黃國昌！ 披露是黨內先提出金錢補償

    2026/04/14 15:46 即時新聞／綜合報導
    李貞秀14日上新聞節目，披露是民眾黨內先提出金錢補償。（資料照）

    李貞秀14日上新聞節目，披露是民眾黨內先提出金錢補償。（資料照）

    民眾黨中評會13日開除中配不分區立委李貞秀，黃國昌還強調不容許李要求黨內補償她立委任期薪水。對此，李貞秀今（14日）出席《前進新台灣》節目，披露是黨內先提出金錢補償。

    李貞秀在《前進新台灣》表示，她之前一直顧慮民眾黨、柯文哲的聲譽，但代理黨主席黃國昌從來沒顧慮民眾黨的權益，她不能放任民眾黨成為時代力量第二，因此自己必須還原事實。

    李貞秀指出，有關「拿錢」的問題，其實是「那時候（黨內）就說不能讓妳馬上沒有收入，我們該算給妳的還是會算給妳」，是他們主動先提的，而自己一直以來只要求做滿第1個會期，從來沒有要拿民眾黨的錢，到8月時就會相忍為黨自行走人。

    李貞秀說，她只有講過「壞人做壞事必須要付出代價」，而且先前4月7日開會時，自己有明確說出「我不要民眾黨一分錢、我不要柯文哲一分錢」，但13日中評會依照7日會議紀錄開鍘時，卻沒看到這些內容被呈現出來。

    李貞秀透露，目前就是有人以「拿錢」抹殺她的人格，還說什麼她哭訴要養5個小孩，但她的小孩都過得很好，還會湊錢支持她，因此不存在這個問題。

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