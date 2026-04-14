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    首頁 > 政治

    公督盟優秀立委名單出爐 綠6縣市長戰將上榜、藍白全掛零

    2026/04/14 14:44 記者陳政宇／台北報導
    公督盟今（14日）公布第11屆第4會期立委評鑑結果。（圖由公督盟提供）

    公督盟今（14日）公布第11屆第4會期立委評鑑結果。（圖由公督盟提供）

    公督盟今（14日）公布第11屆第4會期立委評鑑結果，決選出30位優秀立委、8位待觀察立委。其中，包括立委王美惠、蘇巧慧、陳亭妃、蔡易餘、賴瑞隆和劉建國等6位民進黨籍縣市長參選人上榜，而國民黨和民眾黨則全數「掛零」。

    公督盟今天召開記者會指出，本會期不分朝野，受到縣市長初選、總預算未審等因素影響，整體基本問政表現持續下滑。檢視各政黨委員會的口頭質詢率、法案及預算審查率，以及平均提案數，國民黨的表現幾乎是敬陪末座；而民眾黨立委則因2年條款影響，平均提案數從上一會期的8.6筆慘跌至2.9筆，跌幅超過6成；這顯然是自我閹割立法權，放棄立委監督的工作。

    公督盟政策部主任陳利益指出，本會期在野黨立委主張延會，卻再度陷入「不質詢、不審查、不提案」的怠政循環，將選民的託付棄之如敝屣，公督盟強調，這不僅是監督職能的自我閹割，更是對代議制度的公然褻瀆，嚴重辜負選民託付。

    公督盟執行長張宏林痛批，儘管在野黨高喊延會，卻有多位立委放棄過半質詢機會。排除正副院長與黨鞭後，高金素梅口頭質詢率僅30%慘墊底，丁學忠、陳玉珍、游顥及黃仁亦不及5成，這些立委展現出「要去開會的是你，不去開會的也是你」的怠政傲慢，表面假裝認真，實則擺爛偷懶。

    公督盟法案小組召集人廖振洲則說明，公督盟評鑑反對立委跟風抄寫提案，所以不會提越多案越高分，但在這會期沒審國家預算的情況下，國民黨謝龍介、民眾黨林憶君和劉書彬，整整一個會期主提案數竟徹底「掛零」。立委月領超過20萬元公帑，卻連1條法律修正案都研擬不出來，這種「零產出」的立法表現實在愧對選民託付。

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