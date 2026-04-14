南投焚化爐需不需要蓋？ 温世政、許淑華交鋒垃圾政策

民進黨南投縣長參選人温世政，認為南投垃圾問題應採「雞尾酒療法」根本解決。（記者張協昇攝）

針對民進黨南投縣長參選人温世政反對南投蓋焚化爐，並提出南投垃圾問題應採「雞尾酒療法」根本解決，南投縣長許淑華回應指出，温世政提出的多元處理垃圾方式，縣府早就在執行，希望温醫師不要受政治影響，能以更理性、宏觀角度看待焚化爐興建案，提出更符合縣民需求的政見。

許淑華今表示，温世政提出的「雞尾酒療法」，其實包括南投縣等各縣市政府都早已在做，哪一個縣市政府沒有在落實垃圾減量？但是垃圾不可能零產出，各縣市也有自己的垃圾要處理，且均面臨焚化爐老化問題，如果各個縣市可以來幫南投大量去化垃圾，南投的垃圾就不會堆積逾30萬噸。

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許淑華強調，有8成多的縣民支持縣府蓋焚化爐，且許多縣市政府也都在規劃蓋新的焚化爐，就也是國家的一個政策方向，政策的推動需要科學數據，希望身為學霸且要選縣長的的温醫師，不要受到政治影響，不要被議題綁架，能更深入基層傾聽民意，更加理性看待焚化爐興建案。

對此，温世政說，縣府是有在尋求其他解決垃圾方式，問題是有做沒有做好、沒有落實，例如南投垃圾資源回收率全國倒數，有兩座民營焚化爐卻都在燒其他垃圾，如果縣府能真正落實垃圾源頭減量，並採他提出的「雞尾酒療法」多元處理垃圾，剩下的少許垃圾還可製成燃料棒賺錢，根本不需要蓋500噸焚化量的焚化爐。

南投縣長許淑華表示，8成多的縣民支持縣府蓋焚化爐。（記者張協昇攝）

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