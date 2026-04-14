帛琉曝遭北京施壓與我斷交 外交部怒批脅迫：宏國蝦農慘況是前例

我國南太平洋友邦帛琉總統惠恕仁近日表示，北京當局曾「非常直接地」要帛琉放棄對台灣的外交承認。我國外交部發言人蕭光偉今（14）日表示，譴責中國脅迫我國友邦轉向、破壞區域和平穩定的行徑，宏都拉斯蝦農的慘況，便是中國以合作為名誘騙他國的例子。（資料照）

我國太平洋友邦帛琉總統惠恕仁近日表示，北京當局曾「非常直接地」要帛琉放棄對台灣的外交承認。我國外交部發言人蕭光偉今（14）日表示，譴責中國脅迫我國友邦轉向、破壞區域和平穩定的行徑，宏都拉斯蝦農的慘況，便是中國以合作為名誘騙他國的例子；台帛邦誼穩固友好，我國將持續堅定與帛琉續於各領域推動榮邦計劃。

蕭光偉今日於外交部例行記者會指出，中國政府從未停止以各種手段脅迫我國友邦轉向，並破壞區域和平穩定，外交部對中國相關行徑表達嚴正譴責。

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蕭光偉指出，中國長期以合作為名，誘騙他國落入債務陷阱，以宏都拉斯為例，可以看到蝦農目前的慘況。

蕭光偉說，面對中國無時無刻處心積慮謀我友邦、壓縮我國際空間，外交部將秉持一貫全力應處態度及總合外交，積極維繫和各友邦的邦誼，並致力拓展我國際空間。

蕭光偉也說，帛琉近年積極推動藍色經濟、綠色觀光，契合我國永續發展理念，因此，外交部長林佳龍去年12月特別率榮邦經貿團訪問帛琉，具體落實台灣與帛琉攜手共榮的合作成果。

蕭光偉強調，台帛邦誼基於價值理念，也具有共榮信仰，我們正視與帛琉情誼，台帛從1999年建交至今，長期在農漁業、醫療衛生、觀光發展、體育交流、教育培訓、文化、海洋保育、海事安全等領域密切合作，台帛邦誼穩固友好，惠恕仁日前也曾在多個場合示警中共的相關劣行，我國將持續堅定與帛琉惠恕仁總統、人民，繼續於各領域推動榮邦計畫，並與理念相近夥伴密切合作，共同維護太平洋地區良善治理與和平穩定。

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