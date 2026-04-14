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    首頁 > 政治

    點名藍委應出席明日軍購協商 范雲：儘速通過不打折國防特別條例

    2026/04/14 13:54 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立院黨團書記長范雲（右）、副幹事長陳培瑜（左）立法院接受聯訪。（記者王藝菘攝）

    民進黨立院黨團書記長范雲（右）、副幹事長陳培瑜（左）立法院接受聯訪。（記者王藝菘攝）

    立法院長韓國瑜明將召集朝野協商，討論115年度中央政府總預算案及國防特別條例草案。民進黨立法院黨團書記長范雲今特別點名國民黨立委務必出席與會，上次協商「國防特別條例草案」時藍委皆未出席，只因國民黨主席鄭麗文人在中國訪問就不敢參與，民進黨團希望儘速通過不打折的國防特別條例。

    范雲表示，民進黨團的態度非常務實，也非常希望藍白立委，特別是國民黨立委可以出席，因為上次外交及國防委員會召委陳冠廷安排協商「國防特別條例草案」時，7位國民黨立委都未出席，合理的解釋，是因國民黨主席鄭麗文人在中國訪問，藍委才不敢參加。

    范雲強調，明明台灣應加強防禦，國民黨卻為了鄭麗文個人地位，不敢參與協商；現在鄭麗文已回台，民進黨團希望盡快把全民安全放在最重要的事，通過不打折的國防特別條例，這是非常緊急的事情。

    黨團副幹事長陳培瑜呼籲，財政委員會、外交及國防委員會的國民黨立委出席，明天的協商還是很有可能破局，民進黨團絕對會謹慎以對、樂觀期待，也要抱持著也可能破局的想像。

    她強調，韓國瑜應站出來為台灣人民的預算出聲，告訴全台灣人韓國瑜是一個願意主持正義、捍衛台灣人民權益的立法院長，只要韓願意主持公道，總預算案、國防特別條例草案都還是有機會過關。

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