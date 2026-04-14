棒球教練性侵案被批只顧百貨開幕 盧秀燕反應曝

盧秀燕今天主持市政會議，會前被媒體問及台中棒球教練性侵案未回應。（記者蔡淑媛攝）

台中市爆發震驚社會的棒球教練長期性侵案，受害者人數隨著上週檢方調查3度起訴而持續增加，累積受害兒童50人，10日台中市長盧秀燕出席台中漢神洲際購物廣場開幕開心讚台中市多店王，被網友及議員罵翻，今天她主持市政會議前被媒體問及只顧百貨開幕，不管受虐性侵案，不過她未回應，直接進場開會。

台中某國小棒球教練松志彬，2018年起在該校擔任教練，6年間在學校宿舍、教室，帶隊到高雄、澎湖、台東比賽期間，幫他口交、打手槍，還用下體在學童下體、臀部磨蹭直到射精，市府證實第一、二波起訴共有42名學童受害，90罪累加判刑464多年，檢方第3波起訴又有11人被害，若無重複，累計被害人恐達53人。

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盧市府在檢方第3波起訴後被議員痛批教育局長蔣偉民未掌握受害人數也未懲處，盧秀燕事後說，受害人數有重複，絕無包庇，臉書也連兩天未見發文，直至10日參加百貨開幕，晚間最新貼文竟是慶百貨開幕，並祝福「漢神店王，獎落台中」，被網友灌她臉書猛批「市長對百貨營業額的數字，比對台中受虐兒童數字還清楚」、「講店王笑得這麼開心，妳還聽得見小孩的哭聲嗎」、「台中人的集體憤怒」。

今天盧秀燕主持市政會議，會前被媒體問及及只顧百貨開幕，不管受虐性侵案，不過她未回應，直接進場開會。

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盧秀燕被媒體問及台中棒球教練性侵案未回應。（記者蔡淑媛攝）

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