立院明協商2大案！莊瑞雄：預算不是拿來吵的 國防更不能打折

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

立法院長韓國瑜明將召集朝野協商，討論115年度中央政府總預算案及國防特別條例草案。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（14）日表示，民進黨團會負責任面對，也準備好談出結果，呼籲在野黨不要再拖延，讓國會回到解決問題的軌道，預算不是拿來吵的、國防更不能打折。

莊瑞雄受訪時指出，總預算案延宕至今，已經影響到地方建設、社會福利與產業支持，許多該做的事情被迫卡關。他強調，預算不是拿來吵的，是用來做事、服務人民的錢，呼籲朝野停止政治空轉，讓該動的建設趕快動、該用的資源趕快到位。

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針對國防特別條例，莊瑞雄表示，面對區域局勢變化，強化國防是現在進行式，不能再拖。國家安全沒有打折空間，更不能拿來討價還價，相關條例應回歸理性與專業，儘速完成審議，確保台灣的防衛能力。

對於先前國民黨立委在外交及國防委員會協商時集體缺席，莊瑞雄表達遺憾，並呼籲在野黨明日務必出席協商、負起責任。可以有立場，但不能沒有責任；不出席最輕鬆，卻最對不起人民，國會是解決問題的地方，不是逃避責任的場所。

此外，莊瑞雄也對韓國瑜院長提出呼籲，認為既然親自召集協商，就應積極促成朝野對話，讓協商有實質進展。他強調，院長如果主持得住，國會才走得動，社會也期待這場協商能真正推動議案往前，而不是再次空轉。

莊瑞雄重申，民進黨團將秉持謹慎態度、保持善意，全力參與協商，以國家利益為優先，推動總預算與國防特別條例順利審議。該過的預算要過，該做的國防要做，國會不能再原地打轉，政治可以對立，但國家不能停擺。

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