為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院明協商2大案！莊瑞雄：預算不是拿來吵的 國防更不能打折

    2026/04/14 13:24 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

    民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

    立法院長韓國瑜明將召集朝野協商，討論115年度中央政府總預算案及國防特別條例草案。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（14）日表示，民進黨團會負責任面對，也準備好談出結果，呼籲在野黨不要再拖延，讓國會回到解決問題的軌道，預算不是拿來吵的、國防更不能打折。

    莊瑞雄受訪時指出，總預算案延宕至今，已經影響到地方建設、社會福利與產業支持，許多該做的事情被迫卡關。他強調，預算不是拿來吵的，是用來做事、服務人民的錢，呼籲朝野停止政治空轉，讓該動的建設趕快動、該用的資源趕快到位。

    針對國防特別條例，莊瑞雄表示，面對區域局勢變化，強化國防是現在進行式，不能再拖。國家安全沒有打折空間，更不能拿來討價還價，相關條例應回歸理性與專業，儘速完成審議，確保台灣的防衛能力。

    對於先前國民黨立委在外交及國防委員會協商時集體缺席，莊瑞雄表達遺憾，並呼籲在野黨明日務必出席協商、負起責任。可以有立場，但不能沒有責任；不出席最輕鬆，卻最對不起人民，國會是解決問題的地方，不是逃避責任的場所。

    此外，莊瑞雄也對韓國瑜院長提出呼籲，認為既然親自召集協商，就應積極促成朝野對話，讓協商有實質進展。他強調，院長如果主持得住，國會才走得動，社會也期待這場協商能真正推動議案往前，而不是再次空轉。

    莊瑞雄重申，民進黨團將秉持謹慎態度、保持善意，全力參與協商，以國家利益為優先，推動總預算與國防特別條例順利審議。該過的預算要過，該做的國防要做，國會不能再原地打轉，政治可以對立，但國家不能停擺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播