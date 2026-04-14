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    首頁 > 政治

    楊玲宜質疑耍官威、假代理真滲透 鄭正鈐：未要求任何機關違法放行

    2026/04/14 13:15 記者洪美秀／新竹報導
    國民黨立委鄭正鈐疑似幫中國咖啡引進台灣施壓公務員？新竹市綠營議員楊玲宜質疑會不會是假代理真滲透的作為。（資料照）

    國民黨立委鄭正鈐疑似幫中國咖啡引進台灣施壓公務員？新竹市綠營議員楊玲宜質疑會不會是假代理真滲透的作為。（資料照）

    國民黨新竹市立委鄭正鈐疑似耍官威施壓中央公務員，只為協助中國的瑞幸咖啡引進台灣引發政壇議論，新竹市綠營議員楊玲宜指出，中資瑞幸咖啡背後最大股東是大鉦資本、也是前華平投資員工黎輝所創辦，主打低平價的連鎖咖啡，近年在海外積極拓展版圖，甚至一度打趴星巴克。她建議鄭正鈐，應要優先顧及竹市咖啡創業的青年頭家，而非一味引進中資對在地咖啡產業造成衝擊，更質疑鄭正鈐此舉恐是假代理真滲透的做法。

    鄭正鈐辦公室也回應，確曾依民眾陳情，就相關法規適用問題請主管機關提供說明，但未要求任何機關違法放行、作成特定結論，或為特定個案、特定對象提供任何差別待遇。辦公室尊重主管機關依法行政及行政中立原則，對扭曲事實、混淆視聽說法，也嚴正澄清。

    楊玲宜提到，過去鄭正鈐曾傳出與暴力討債集團的老闆娘有深厚交情，並疑似協助其事業經營。此外，鄭正鈐還曾動用外籍移工進入台灣選舉造勢會場，其個人行為已多有爭議。如今鄭正鈐又疑似施壓中央相關行政單位，企圖引進中資。她質疑這究竟是「假代理、假投資、真滲透」，還是鄭正鈐口中所稱的「為民服務」？

    她也呼籲中央投審會（投資審議委員會）應該針對此案進行嚴格且深入的審查。而鄭正鈐身為新竹市區域立委，首要職責應是協助在地青年爭取資源並輔導創業，而非一味引進中資，進而衝擊台灣在地的咖啡產業。

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