開放中國人來旅遊？ 追星族出奇招反制：台灣很落後別來

南韓女團TWICE3月在臺北大巨蛋演出，台下的ONCE（粉絲名）持手燈賣力應援。（Live Nation Taiwan提供）

中共在「習鄭會」後發布10項「惠台」措施，包括恢復上海、福建居民赴台自由行，引發關注。消息傳出後，大批中國網友興奮直呼「終於可以去台灣看演唱會了！」此舉卻引發台灣追星族集體崩潰，擔憂原本就「一票難求」的演出市場將徹底失控，紛紛在社群平台發起強烈抵制與反串勸退行動。

國民黨主席鄭麗文12日與中共總書記習近平會面後，中共中央台辦宣布10項惠台措施，其中包括推動恢復上海、福建民眾赴台個人旅遊。不少台灣網友擔憂，一旦開放中國人來台旅遊，本就一票難求的演唱會只會變得更難買，觀賞品質也會因此大打折扣。希望政府強硬禁止他們來台，並強調「還在政治歸政治，追星歸追星的人作好準備，鐵拳快打到你了」。

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為了打消中國粉絲來台念頭，網友們紛紛化身「高級黑」，以簡體中文在社群上反串發文，繪聲繪影地描述在台看展演的種種慘況。反串內容包括吐槽台灣交通落後，宣稱「從酒店到會場只能搭牛車」；還有網友戲稱在現場喊一句「臥操」便會被台灣粉絲「拿應援棒圍毆」，甚至被保全轟出場。

此外，也有人列出台灣旅遊的「致命傷」試圖勸退中國人，包括指稱台灣支付系統落後，「不能用支付寶、什麼都要現金」，並強調台灣食物不如網路所吹捧，還得隨時面臨「地震體驗包」與多雨氣候，紛紛喊話：「寶子們真的不建議去灣灣場，啥都落後得要死」、「整體氣氛就是花錢買累，真的不如把預算留給別的地方。」

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