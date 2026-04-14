李貞秀曾擔任黃國昌助理、如今卻反目 四叉貓：師徒對決精彩可期！

「四叉貓」劉宇在臉書發文提到，黃國昌與李貞秀兩人上演「師徒對決」，精彩可期。（資料照，本報合成）

民眾黨中評會昨（13日）決議將中配「立委」李貞秀開除黨籍，民眾黨主席黃國昌今早（14日）爆料稱李要錢「不只一次」，更要李自重，不要繼續說謊。李貞秀對此則是在臉書發文稱黃國昌一派胡言，網紅「四叉貓」劉宇在臉書發文提到，黃李兩人上演「師徒對決」，精彩可期。

民眾黨中評委陳宥丞昨表示，李貞秀曾將辭任不分區立委當作對價，「要求必須有特定金額給她個人做補償」，重創民眾黨形象，因此予以除名處分。黃國昌在今早受訪時強調，當不分區立委不是來當官的，是來做事的，爭取的是民眾權益，不是自己的權益，更透露李7日討論後「不只一次」談到要錢才願辭，昨天中評會上也承認此事，但昨晚聲明稱她從來沒有開口要錢，強調這與事實完全不符。

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李貞秀今日上午則在臉書再度開砲，強調「黃國昌一派胡言」，要求盡快公布全程錄音以及中評會李貞秀補充的會議紀錄。李貞秀直言：「本人一直想要保護台灣民眾黨，才會選擇自己承擔一切的不公平，但壞人完全不怕毀了民眾黨。」

四叉貓仔臉書粉專「四叉貓異世界轉生為數位貂蟬」發文提到，前兩年李貞秀都在黃國昌的立委辦公室實習當助理，如今如同上演師徒對抗，精彩可期。四叉貓在另一篇貼文也提到，李貞秀聲稱「我不會拿台灣民眾黨一分錢，更不會拿柯文哲一分錢」，民眾黨方面則說李貞秀堅持以獲取金錢為辭任不分區立委的條件，他相信一定有一方是在說謊。

許多網友在四叉貓的貼文底下留言：「這麼精彩的免費看太超值了XD」、「這兩個屬性相當的師徒相殺，實在是太好看了！」、「怎麼做立法委員沒學到，怎麼當黃國昌倒是學得很好。」、「看過幾天會不會有錄音檔流出來囉。」、「會不會兩個都在說謊？」、「矛盾大對決！」、「難看到好好看！」

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