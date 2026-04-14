兒托法立院三讀 藍委：代表大人痛定思痛的決心

國民黨立委王育敏。（圖由王育敏國會辦公室提供）

幼兒托育因「剴剴案」受到高度關注，立法院會今（14日）三讀通過兒童托育服務法，國民黨立委陳菁徽表示，專法的通過雖然無法換回那些已經離去的孩子，但代表大人痛定思痛的決心；國民黨立委王育敏也說，盼在少子女化嚴峻的此刻，共同為下一代撐起更堅實穩固的保護傘。

立法院會今日三讀通過兒童托育服務法，三讀條文明定，虐兒最高可處60萬元罰鍰，並公布行為人姓名及其所屬托育機構名稱；托育機構應裝設監視錄影設備，至少保存30日，並傳送至縣市主管機關建置的網際網路系統儲存；針對保母照顧疏失，三讀條文新增「違規記點制度」，違者家長可轉托，嚴重者得廢止其登記。

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王育敏指出，新法建立4大核心目標，包括全面建構安全防護網、法制化多元托育模式、納入吹哨者保護、強制監視器雲端儲存，以「兒童最佳利益為優先，給家長安心的後盾」，為父母打造放心、透明的托育環境。

王育敏表示，過去托育規範散落在各項法規中，法源分散且位階不足、托嬰中心屬性定義不明導致管理機制不一，且法令位階不足，家長往往得面臨不適任人員換個地方繼續執業的風險；完成此案讓政府能以「專法」位階，加強專業人員管理及汰換機制、安全監管與品質提升、保障家長權利與「吹哨者」保護、確立罰則與不良機構退場機制，給予全台家庭最實質的育兒支援。

陳菁徽也說，過去資訊的封閉，讓劣質的機構與人員得以在陰影下躲藏，但從今天起，所有的裁罰紀錄、重大意外、甚至不當對待的姓名，都必須主動、即時地攤在陽光下。我們要用最高強度的罰則與公開制度，讓那些對孩子伸出魔掌的人付出代價，更要讓家長都有「知」的權利。保護孩子不能再有主管機關互踢皮球的模糊地帶，法律的密度必須高到讓任何惡意都無法滲透，因為任何一個孩子的受傷，都是我們整個社會無法承受的痛。

陳菁徽說，我們要用這部法律告訴所有的孩子：「對不起，我們慢了，但我們一定會用盡全力，守護你們平安長大的權利」。

幼兒托育因「剴剴案」受到高度關注，立法院會今（14日）三讀通過兒童托育服務法。（翻攝陳菁徽臉書）

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