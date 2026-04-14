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    首頁 > 政治

    鄭麗文6月訪美安排的層級 軍購「怎麼過」是最大因素

    2026/04/14 12:51 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文上週結束訪中行程後，接下來將規劃在6月訪美。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文上週結束訪中行程後，接下來將規劃在6月訪美。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文結束訪中行程，並在此行順利見到中共總書記習近平，結束「鄭習後」，接下來將規劃在6月訪美。據了解，訪團成員不會有太多變化，但訪團的層級安排上，雖然美方這次對鄭麗文訪中的表現態度持平，但國防特別條例至今尚未通過，是影響美方在層級安排上的最大考量因素。

    前國民黨主席朱立倫上任不到一年即訪美，同樣都選擇在選上黨主席隔年6月，訪問地點都在僑胞最多的美國西岸洛杉磯、舊金山，以及美國東岸政要匯集華府和紐約。

    鄭麗文上任後就積極規劃訪中、美，雖然「鄭習會」備受關注，但鄭麗文一直都有訪中再訪美的想法與規劃，而且在台中市長盧秀燕3月中旬訪美之前，鄭麗文就已有此想法，甚至希望在盧秀燕訪美前就完成，不過還是得順應國際局勢與中方安排，時間並非掌握在鄭麗文手上。

    盧秀燕當時表達堅守國民黨「親美、友日、和陸」的路線，希望去美國能夠善盡溝通的責任，化解美國對國民黨「疑美論」的誤解。讓美國知道國民黨是多元，不是單一化，基於國家安全，基於現實需要，要支持軍購，大家的選擇是很清楚的。

    鄭麗文在今天《鏡週刊》刊出的專訪中提到，過去這段時間，美方累積了非常多對國民黨錯誤的看法，希望美方能了解她作為黨主席的思維及路線，要讓美方看到一條不同的路線；兩岸若要和平，美方扮演至關重要角色，美中對抗也不利於兩岸和平，她認為兩岸絕對有和平可能性，期待獲得美方的理解與支持，才能落實兩岸和平。

    但影響國民黨對美關係最關鍵的國防特別條例，鄭麗文則重申「就是3800億+N」。而立法院明天將針對軍購特別條例進行朝野協商，屆時是否會放行或增加的部分，在鄭麗文訪美前將是外界關注的焦點。

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