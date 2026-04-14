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    首頁 > 政治

    《陽光女子合唱團》中國發行商捲款蒸發 郭昱晴：「惠台」是高風險市場

    2026/04/14 15:27 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委郭昱晴。（資料照）

    民進黨立委郭昱晴。（資料照）

    有媒體爆出《陽光女子合唱團》中國發行商拿上億票房票款後人間蒸發，立委郭昱晴表示，這件事情與中共近期宣布「惠台政策」放在一起看，就會覺得十足諷刺，她提醒「市場不是只有能不能進去的問題，而是進去之後，有沒有制度保障你」。

    郭昱晴今日於社群平台發文指出，一邊是中共在講所謂的「惠台政策」，說要開放市場、歡迎台灣影視作品；但另一邊，卻發生像《周處除三害》這樣的案例；連《陽光女子合唱團》在中國上映，也是委由這位疑似捲款失聯的陳姓發行商發行。

    問題來了，就算在中國票房再好，最後卻連最基本的分帳、資金安全都沒有保障，甚至發行商直接失聯。

    這道出了現實：市場不是只有能不能進去的問題，而是進去之後，有沒有制度保障你。現在中國對影視內容有政治審查框架；但在商業機制上，卻又缺乏透明與保障，甚至連基本的契約履行都可能出問題。

    那這樣的環境，真的叫做「惠台」嗎？根本是高風險市場。這件事情也在提醒台灣的影視產業：不要只看到市場很大，就忽略了背後的制度風險。創作如果要被審查，收益又沒有保障，那最後承擔風險的，還是自己的創作者跟投資人。

    她強調讓台灣作品走向更多元，自由的國際市場，方向是對的。但比起一個看起來很大、但充滿不確定性的高風險市場，一個有制度、有保障、可以安心創作與交易，才是真的對影視產業有幫助的健康環境。

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