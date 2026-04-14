總預算卡關229天明協商 民進黨：藍白速審才是惠國惠民

民進黨發言人林楚茵。（資料照）

立法院長韓國瑜15日將召集朝野黨團協商，討論今年度中央政府總預算案及國防特別條例草案。對此，民進黨今（14日）強調，國民黨為了「習鄭會」延宕總預算至今，嚴重影響民生與防災；與其擁抱中共糖衣毒藥，速審總預算才是真正惠國惠民

今年度總預算延宕至今未審逾229天，民進黨發言人林楚茵表示，不僅影響政府運作，更影響民生與災防。例如新手爸媽的生育補助，政府今年提高至10萬元，但因屬於新興預算，在總預算未過下，只能領到4萬，人民權益大打折；而147億的治水預算涵蓋新北、宜蘭、彰化、南投、雲嘉南高屏等地，目前也仍卡關，讓防災防汛整備、人民安全大受影響。

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林楚茵說，國民黨為了「習鄭會」延宕總預算審查、阻擋軍購預算，心中只有個人歷史定位，毫無台灣國家利益，司馬昭之心路人皆知。如今國民黨主席鄭麗文已經返台，國民黨與其唱和中共毫無善意只有統戰意圖的「惠台措施」糖衣毒藥，不如請藍委好好上班，速審總預算與軍購條例，才是真正的惠國惠民。

林楚茵並呼籲，國民黨籍的韓國瑜、副院長江啟臣，本月初才雙雙表態立法院宜儘速審議總預算。韓國瑜應該說到做到，讓立法院回歸正軌、別再空轉，藍白應立即審議今年度總預算。

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