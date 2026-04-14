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    首頁 > 政治

    「九二共識」成國共通關密語 陸委會轟鄭麗文幫中共消滅中華民國背書

    2026/04/14 12:47 記者陳鈺馥／台北報導
    針對國共將「九二共識、反對台獨」當成通關密語，陸委會主委邱垂正今日批評，國民黨主席鄭麗文將九二共識做為兩岸對話的前提，這是在幫中共消滅中華民國背書。（翻攝直播）

    針對國共將「九二共識、反對台獨」當成通關密語，陸委會主委邱垂正今日批評，國民黨主席鄭麗文將九二共識做為兩岸對話的前提，這是在幫中共消滅中華民國背書。（翻攝直播）

    國民黨主席鄭麗文日前與中共總書記習近平會面，國共兩黨宣稱堅持「九二共識、反對台獨」。針對國共將「九二共識、反對台獨」當成通關密語，陸委會主委邱垂正今日批評，國民黨主席鄭麗文將九二共識做為兩岸對話的前提，這是在幫中共消滅中華民國背書，「這是併吞的毒藥，不是和平的解藥」。

    邱垂正指出，政府不可能接受中共所提政治條件去協商，這等於是要消滅中華民國。從北京角度而言，任何主張主權互不隸屬或拒絕一國兩制，或不願意附和其對台主張，都會被貼上台獨標籤。

    邱垂正質疑，中共定義的反台獨，就是要你接受台灣是中華人民共和國的一部分，目的就是要消滅中華民國和併吞台灣。懲獨22條定義越來越寬，只要不接受中共對台統一政策，它就可以貼上台獨標籤，對你立案調查，甚至連維持現狀、主張中華民國，未來可能都會被它列入制裁的對象。

    邱垂正談及，中共已經在「兩會」推出「民族團結進步促進法」，只要是破壞民族團結、破壞國家統一，都有被入罪可能，連不表態的自由都沒有，連維持現狀、中華民國的生存空間都沒有，中共對於台獨的紅線越來越模糊，對政府及台灣民眾而言，都是一種打壓，「我們絕對不會屈服」。

    邱垂正批評，我們絕對不會去協商10項涉台措施，因為那個是要統戰消滅中華民國及併吞台灣。如果中共要把捍衛國家尊嚴，鞏固中華民國的體制都視為台獨的話，就是對台灣民意的錯誤判斷，無助於兩岸關係的良性互動。

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