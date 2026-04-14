李貞秀被民眾黨開除黨籍 「苦主」高虹安反應曝

中配立委李貞秀被民眾黨開除黨籍，新竹市長高虹安今天受訪表示將專心市政工作，不再做評論。（記者洪美秀攝）

民眾黨中國籍配偶李貞秀昨因嚴重違紀及有損民眾黨譽被開除黨籍，李貞秀近期因各種言論成為民眾黨的最強爆破士，從開直播爆「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬」，再到被爆她是高虹安立委助理費案的內部檢舉吹哨者，如今被開除黨籍，高虹安今天對李貞秀被開除黨籍一事只回應不再做評論，將專心市政工作。

李貞秀被外界封為民眾黨內的最強爆破者，不僅自爆黨內各種內幕，更在直播中爆出「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬」，甚至也被媒體追出李貞秀是高虹安立委助理費案的民眾黨內部吹哨者，近期李貞秀的檢舉信函簽名也曝光，而李貞秀的各種言論也引發黨內不滿，民眾黨中評會昨開鍘將李貞秀開除黨籍，李貞秀也成為民眾黨內任期最短命僅70天的立委。

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因爆料高虹安而被開除黨籍，高虹安今天出席新竹市府心理健康活動記者會時，對媒體詢問李貞秀被開除黨籍的看法，高虹安一貫態度回應不想再評論，現階段將專心市政為主，不再對李貞秀事件做回應。

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