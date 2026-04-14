基隆「沒人愛」！民進黨市黨部：謝國樑社安網人力1年掉逾10％

民進黨基隆市黨部今天（14日）指出，社安網是守護家暴、兒虐與高風險家庭的最後防線，但基隆市長謝國樑的市府團隊卻讓人力持續流失。（民進黨基隆市黨部提供）

中央今年3月底公布最新社會安全網績效考核，基隆市人員進用率去年（2025年）僅約7成，較前一年度（2024年）大幅下滑超過1成。民進黨基隆市黨部今天（14日）召開記者會指出，社安網是守護家暴、兒虐與高風險家庭的最後防線，但基隆市長謝國樑的市府團隊卻讓人力持續流失、制度出現破口，導致基隆落入全台後段班，市民安全正面臨實質風險。

民進黨基隆市黨部輪值發言人吳巧瀅表示，依中央考核機制，人員進用率未達85％即須扣分，基隆卻僅約70%，不僅落後，更直接拖累整體評鑑成績。她指出，社安網仰賴第一線社工與專業人員支撐，人力不足將導致案件無法即時處理、追蹤密度下降，甚至增加漏接風險。更嚴重的是，人力少、形象差，正在形成惡性循環，讓專業社工對基隆卻步、不敢投入，城市吸引力持續下降，「基隆從看似有愛的城市，變成沒人愛的城市」。

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吳巧瀅進一步指出，基隆問題不是短期波動，而是明顯惡化。從2024年度約81.5％，下降到去年（2025年）約70％，一年掉了超過10個百分點，顯示市府在人力招募與留任上全面失守。吳巧瀅擔心，中央持續投入社安網資源，地方卻沒有把人補齊，等於讓政策在基層斷裂，這不是制度問題，而是謝國樑市府的執行力崩盤。

在區域比較上，黨部執行長余睿柏表示，台北、新竹縣市多已達85％以上，桃園也維持在8成以上，基隆卻僅約70％，僅略高於新北，雙雙落在北台灣最後段。他直言，基隆身處北北基生活圈，理應具備相應治理能力，如今在人力關鍵指標上全面落後，顯示市府連基本市政都無法穩定運作。

余睿柏也指出，放眼全台，澎湖、雲林、嘉義市等縣市，多數已達85％以上甚至接近9成，顯示問題根本不在資源，而在治理。他批評，連資源條件較弱的縣市都做得到，基隆卻做不到，這就是謝國樑市府施政失敗最直接的證明。

余睿柏最後強調，社會安全網是最後一道防線，但在謝國樑執政下，卻變成人力不足、制度失靈的破口。當市府連最基本的人力都補不起來，所有施政承諾都只是空話，基隆市民正在為這樣的治理失能承擔風險與代價。

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