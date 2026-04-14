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    首頁 > 政治

    李貞秀被民眾黨開除黨籍 陸委會：就是一個違法想當立委的人

    2026/04/14 12:15 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會主委邱垂正今日受訪表示，這個事件很單純，就是一個違法想擔任立委的人，行政機關在依法行政之下拒絕。（翻攝直播）

    陸委會主委邱垂正今日受訪表示，這個事件很單純，就是一個違法想擔任立委的人，行政機關在依法行政之下拒絕。（翻攝直播）

    中配李貞秀昨日被民眾黨被開除黨籍，無法賴在立法院當不分區立委。陸委會主委邱垂正今日受訪表示，這個事件很單純，就是一個違法想擔任立委的人，行政機關在依法行政之下拒絕。

    邱垂正接受《POP撞新聞》廣播節目訪問指出，陸委會做為一個行政機關，李貞秀「女士」沒有即時放棄中國戶籍及國籍，從兩岸條例來看，她不具備參選資格，從國籍法來看，也沒辦法履行對中華民國單一忠誠的義務。

    這個事件很單純，就是一個違法想擔任立委的人，行政機關在依法行政之下拒絕。李貞秀的事跟中配團體是無關的，絕大部分中配團體都是合法守法，在台灣安居樂業，而且也熱愛這塊土地，李貞秀的事把很多中配捲進來，這對中配是不公平的。

    邱垂正說，李貞秀這個事已經耗損大量的社會成本去討論她，加上中配團體被標籤化，引發社會對中配團體投以異樣的眼光，還是要呼籲台灣社會，大部分中配及其家人都是守法生活，而且熱愛這塊土地，也是台灣大家庭的一部分，大家要善待中配，當然陸委會、海基會及移民署，都是協助輔導中配的鐵三角。

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