黃國昌爆李貞秀討錢「不只一次」 要她自重別再說謊

民眾黨黨主席黃國昌今（14）於黨團晨會後受訪，回應李貞秀遭中評會開除黨籍一事。（記者劉信德攝）

民眾黨中配李貞秀就任立委2個月來爭議不斷，國籍、直播失言到檢舉高虹安風波使輿論風向驟變，最終在黨內檢舉下移送中評會調查，並於昨日被開除黨籍。李昨晚發文控訴，黨團、黨部聯手施壓她離職；黃國昌今早反駁爆料李要錢「不只一次」，更要李自重，直言繼續說謊對黨、對她都不是好事。

民眾黨中評會昨（13）日宣布，李貞秀違紀案經黨團總召陳清龍具名檢舉並移送調查，確認李言行嚴重破壞黨聲譽、黨內和諧、且「連續性違紀」，無視國家公職及支持者之託付，更在7日會議上明確要求收獲特定金額補償，作為「辭任不分區立委」之對價，嚴重毀損國家公職、政治倫理並違反黨紀，故7位委員依「紀律評議裁決準則」，一致決議即日起將李除籍。

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對此，李貞秀昨晚發文反擊，指出她在7日立法院院會總質詢前被黃國昌、陳清龍等黨部、黨團要員聯手施壓，要她公開自請離職，痛批溝通機制不正常，過程單向且具「高度政治壓力」，堅決否認中評會所稱「自願以辭職交換利益」一說。然而，民眾黨黨團總召陳清龍今（14）早回應，雙邊那天確實有討論此事、但強調「大家都是同事」，駁斥給李高度政治壓力。

黨主席黃國昌則說，他對這件事「非常的遺憾」，強調柯文哲當初基於共榮社會理念放入「新助民、陸配」代表，此前今後都不會改變；然而，李請辭立委一事，是因李曾與柯數度懇談、表態願辭不分區，因此他和陳智菡、陳清龍、周榆修等人7日晨會後向她討論後續事宜，而李也在那天「突然」要求黨補償她立委任期薪水、租金等福利才辭，「我是絕對不可能容許」。

黃進一步強調，來立法院當不分區立委「不是來當官的，是來做事的，來這邊是在爭取民眾的權益，不是在爭取自己的權益」，透露李7日討論後「不只一次」談到要錢才願辭，昨天中評會上也承認此事，但昨晚聲明稱她從來沒有開口要錢，老實說「跟客觀的事實完全不符」。

黃更透露，李在討論中直言「黨連這點錢都拿不出來，我看不起你們」令他非常難過，但也強調「絕對不可能答應這樣的要求」，相關會議記錄都已呈交給中評會，希望李「自重」，講過什麼話相信她自己非常的清楚，更敬告李若繼續說謊，傷害的不僅僅是這個黨，「對她個人而言恐怕也不是好事」。

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