王婉諭偕同議員參選人 點名盧市府2局長下台

時代力量黨主席王婉諭（中）點名盧市府兩局長下台。（記者黃旭磊攝）

時代力量主席王婉諭偕同小民參政歐巴桑聯盟，上午在台中市府廣場揭露市長盧秀燕任內，近3年遭監察院提出3件糾正、2件彈劾案，教育局長蔣偉民任內兩度被糾正、交通局長葉昭甫遭彈劾，王婉諭強調，兩局長仍安坐局長位，盧秀燕放任重大校園與公部門性平事件，「自請處分」只是作秀應下台負責。中市府說，對於性平事件零容忍，持續強化通報機制依法究責。

時代力量台中大里霧峰市議員參選人鄒明諺、小民參政歐巴桑聯盟北屯區市議員參選人蔡佩珊，今天上午由王婉諭陪同召開「彈劾沒在怕、糾正不用甩，台中性平大崩壞，請盧市長不要再官官相護」說明會，會中指出，台中國小少棒隊性侵案並非個案，近3年來監察院就台中市府性平失職，提出3件糾正案、2件彈劾案，另有1案仍在調查中，涵蓋國小、國中、高中乃至市府內部。

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王婉諭痛批，台中的性平把關機制在盧秀燕市長任內已完全失靈，根本原因在於高層從未有人為違法失職負起責任。

相關事件包括2023年黃姓校長性侵案、2025年豐原高中校園霸凌及性騷擾事件，同年再發生國小少棒隊性侵案，2026年發生台中公捷處前處長性騷案，教育局及交通局陸續遭監院糾正、彈劾。

鄒明諺強調，公捷處前處長自2021年起利用職權對至少 6 名女性部屬強摟、騷擾，受害者拒絕後遭秋後算帳，霸凌長達兩年，交通局僅口頭提醒，市府未及時移送懲戒，導致張男隔年重考公務員、分發至交通部高公局，直至監察院彈劾、懲戒法院裁定停職。

中市府強調，對於任何形式的性騷擾及校園性平事件，市府秉持「零容忍」原則，以維護受害者權益為首要任務，凡涉及違法或失職，均依程序嚴格調查、依法究責，絕不寬貸。

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