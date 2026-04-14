談國民黨備戰2026 江怡臻：避免裂縫遭民進黨操作分化

國民黨發言人、新北議員江怡臻（左）今表示，2026黨內提名過程難免出現「餘波盪漾」，但最終目標仍是團結應戰，避免裂縫遭民進黨操作分化。（千秋萬事提供）

九合一選舉將於11月28日登場，國民黨地方提名與藍白協調持續進行。面對宜蘭、彰化等縣市初選或徵召爭議，以及新北藍白整合進度，國民黨發言人、新北議員江怡臻表示，黨內提名過程難免出現「餘波盪漾」，但最終目標仍是團結應戰，避免裂縫遭民進黨操作分化，並強調將依地方整合為主、中央協調為輔推進選戰布局。

江怡臻今天接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問，針對宜蘭初選、徵召爭議，江怡臻指出，相關問題仍需觀察宜蘭地方與中央溝通結果，初選或遴選過程難免出現「餘波盪漾」。她認為會是團結或是整合的部分，不論是宜蘭或新北都持續協調中，黨內最終目標是在11月28日選舉前完成團結布局。

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江怡臻直言，如果不團結的話相當可惜，加上民進黨目前積極尋找在野陣營裂縫，過去是挑撥藍白，國民黨若要面對2026甚至2028選戰，「不能有任何縫隙被對方操作分化」。

彰化提名爭議 江怡臻盼地方整合、非由中央主導

談及彰化三方競逐提名爭議，江怡臻表示，目前仍維持由縣黨部負責整合協調，包含立委謝衣鳯與其他參選人間的溝通，將由地方凝聚共識產生最終人選，「希望是地方整合意見，而不是由中央主導」。

至於藍白整合與新北選情，江怡臻指出，對於新北協調進度「相對有信心」，藍白溝通順利，期盼盡快對外公布結果。她並提到，民進黨參選人蘇巧慧自2024年起即投入選戰，選情不可小覷，但國民黨對新北市長參選人李四川仍具高度信心，地方議員與台北市長蔣萬安、侯友宜等均積極協助輔選，空戰與陸戰同步推進。

江怡臻也說，目前各縣市提名作業確實「非常激烈」，包括議員初選時程多集中在4月或5月初，整體進度仍在持續協調中。初選結束後勢必要進行整合與「縫合」，部分縣市如宜蘭仍有餘波盪漾，但黨內期待最終能順利團結。

江怡臻強調，接下來將進入下半年選戰關鍵期，屆時中央也會全力投入。上半年以處理訪陸、訪美等相關行程為主，下半年則以地方為主、中央為輔推動選戰節奏，最終將進入中央地方聯合作戰模式，全力迎戰選舉。

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