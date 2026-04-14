基金會風波延燒！ 楊渡籲為保護馬英九：請熄燈吧！

前總統馬英九與作家楊渡（右）。（資料照）

馬英九基金會人事案持續延燒，甚至扯出前總統馬英九的健康狀況，引發各界關注。作家楊渡今日以多年好友身分於臉書感性發文，標題直言「為了馬英九，請熄燈吧！」。

「作為馬英九的朋友，我不忍心寫這樣的文章。但為了保護馬英九，請容我說一聲吧！」楊渡今天在臉書發文表示，兩年前出版新書《暗夜傳燈人》時，馬英九主動出席發表會並上台致詞，展現一貫溫暖念舊的一面。不過他也觀察到，馬英九當天談及抗戰歷史時，出現內容前後重複的情況，當時與前台大校長管中閔皆感到異樣，懷疑是否出現輕微退化。

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他進一步提到，之後幾次聚會中，馬英九在同一場合多次重複相同話題，甚至一晚提及四、五次，引發在場友人不安。近期農曆年前聚餐時，馬英九更出現聲音沙啞、氣息變弱，甚至重複提問、眼神略顯惶然的情形，讓眾人明顯感受到不對勁。

楊渡指出，自己曾向蕭旭岑詢問狀況，對方僅低調回應「有時好、有時不好，有一點退化」。對比過去記憶力驚人、能熟背釣魚台歷史與國際公約的馬英九，如今狀態令他感到不勝唏噓。

隨著馬英九基金會內部爭議延燒，楊渡坦言，若在身體逐漸退化情況下仍需處理公共事務，恐將對本人造成更大傷害。他並以歷史為鑑，指出歷代帝王晚年因身心變化導致決策失當的案例，直言若未及時止損，恐留下遺憾。

楊渡最後感嘆，還好馬英九基金會只是民間團體，對錯終究是民間事。只可惜了馬英九，若是在逐漸退化的狀態下，把自己的基金會送請檢調單位去折騰，最後傷害最重的當然是他自己，「一生潔身自愛的君子，最終以昏聵自訴告終，何其悲哀！從歷史觀現世，唯有深深的悲憫。我只能奉勸馬英九家人和基金會董事，為了愛護故人的緣故，請熄燈吧！」

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