馬英九基金會風波延燒 江怡臻籲回歸機制釐清事實

國民黨發言人、新北市議員江怡臻認為，事實尚未釐清前不應持續放話或片面說明，既然已成立三人調查小組，就應回歸內部機制釐清事實，向社會與支持者交代。（千秋萬事提供）

國民黨、民眾黨傳「家變」，除中配李貞秀遭白營開除黨籍，還包含馬英九基金會風波、正投入新北汐金萬議員初選的蕭敬嚴，因被檢舉違紀言論違反黨紀，依新北市黨部建議處停權1年處分。對此，國民黨發言人、新北市議員江怡臻認為，事實尚未釐清前不應持續放話或片面說明，既然已成立三人調查小組，就應回歸內部機制釐清事實，向社會與支持者交代。至於蕭敬嚴案，不論最後民調勝出者為何，都會依程序處理。

江怡臻今天接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問，針對馬英九基金會風波，江怡臻指出，馬英九基金會發生「家變」，大家最擔心的是是否影響兩岸工作會不會中斷，所幸後續行程仍順利推動，但風波至今仍餘波盪漾。

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江怡臻也說，不少藍營支持者及偏藍中間選民在地方反映此事，直言感到心痛與遺憾，並未站隊任何一方，只是難以理解為何會發生此事。她強調，前總統馬英九對藍營而言是重要的精神支柱，對基層民眾具有關鍵意義，但是目前事件發展至此，大家看了都覺得「怎麼會處理成這個樣子」，不僅可能影響馬英九，也衝擊整個藍營重要的精神支柱，無論是心靈或對過去執政美好寄託都受到影響。

她說，現階段外界並不認為一定有誰對誰錯，因為事實尚未釐清，但不需要再有更多放話或在未釐清前各種聲明交錯。既然已成立三人調查小組，就應由內部先行處理，藍營內部人士應好好釐清事實，給社會與支持者一個交代，這才是大多數民眾所期待的方向。

對於蕭敬嚴一事。江怡臻表示，蕭目前仍在汐止、金山、萬里進行初選民調第二天作業，黨內已針對各種情境進行沙盤推演，不論最後民調勝出者為何，都會依程序處理。

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