傅崐萁通知藍委519甲動彈劾賴清德 粉專：見完習近平馬上表忠心

中國國民黨主席鄭麗文（中）結束中國訪問行程12日下午搭機返台，國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）率領18名黨籍立委前往桃園機場接機。（資料照）

國民黨主席鄭麗文與中國領導人習近平會晤後，國共統一戰線合流，中共日前宣布10項惠台措施，國民黨團總召傅崐萁昨（13日）發佈黨團甲級動員令，預告5月19日要投票彈劾賴清德總統，要求國民黨立委屆時務必出席。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」諷刺說「見完『席禁評』馬上表忠」。

粉專「Mr.柯學先生」今日發文並附上圖卡，圖卡顯示「見完『席禁評』國民黨馬上開始亂，預算不審、軍購不審，傅崐萁下達甲動，預告519要彈劾『賴祥德』」，「Mr.柯學先生」酸說，「見完習近平馬上表忠，真乖呢」。

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網友看到貼文後相繼留言，有人說「全台灣最討人厭也是最可惡的政治人物，沒有之一」、「不要臉的立委什麼都不做，還好意思薪水領好領滿」、「一個媽祖遇到都要轉彎，都嫌棄的人，還有人支持，真的很白爛」，還有網友揶揄「原來這就是和平之旅」。

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臉書粉專「Mr.柯學先生」發布圖卡。（圖擷取自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

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