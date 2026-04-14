溫哥華演講被問鄭習會 劉立欣：鼓勵中共當局與執政黨對話

劉立欣應邀在庫契欽西岸研討會演講時說，中共對台灣社會的認知作戰行之有年，其目的即在將台灣納入其一中的政治目的。（駐溫哥華台北經濟文化辦事處提供）

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣受邀至庫契欽西岸研討會演講，與會人士問起日前國民黨主席鄭麗文甫率團訪中以及關於鄭習會的意見時，劉立欣指出，我國政府鼓勵兩岸良性交流，尤其鼓勵中共當局與我執政黨進行對話，而非僅與反對黨交流。劉立欣說，中共對台灣社會的認知作戰行之有年，其目的即在將台灣納入其一中的政治目的，這並非支持自由民主的台灣社會與人民所樂見。

劉立欣在演講中提到，面對中國的經濟制裁與對關鍵礦物的控制，台灣可與加拿大合作，尋求建立非紅供應鏈，特別是在AI應用與關鍵礦物精煉領域。

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劉立欣認為，台灣半導體被視為「矽盾」，乃因其為全球經貿的命脈，更是台灣維護國家安全的戰略資產。她說，儘管台積電已展開全球布局，赴美、日、德等國投資，但最先進技術始終留在台灣，以確保台灣在面對地緣政治威脅時，仍具備不可替代的戰略威懾力與防禦韌性。

劉立欣並重申，台海和平與穩定已成為國際社會的高度共識，自2021年迄今已有超過265份國際高階領袖及外長聯合聲明強調其重要性，因全球逾50%的貨運貿易經過台海，一旦發生衝突，全球經濟將面臨癱瘓風險。她又說，台灣作為第一島鏈核心樞紐，其安全已成為包括加拿大在內全球民主國家的優先關注焦點。劉立欣分析，台灣向美國採購武器係基於自我防衛而非攻擊他國，目標是建立戰略威懾以確保民主制度的存續，因此台灣將持續與加拿大等理念相近國家合作，共同維護區域的和平穩定。

針對與會者關切若中共對台進行封鎖我國應對之道、面對川普總統的不確定性，台灣如何持續信賴美國將持續協助維護台海和平穩定？

劉立欣表示，有關美國對台軍售以強化台灣自我防衛力量問題，我國長年在美國國會獲得不分黨派的支持，例如近日即有三個來自共和民主兩黨的參眾兩院國會議員代表團訪台，都是針對如何強化台海安全及經濟供應鏈韌性與我政府高層進行對話。劉立欣還說，我國持續向美採購防衛性武器，並發展不對稱戰力，包括發展無人機技術。

劉立欣於4月10日應加拿大國際事務協會維多利亞分會邀請，在庫契欽西岸研討會（CIC Couchiching Conference），以「分裂世界中的中等強國聯盟」為題發表演講，同場與談人包括：皇家路大學（Royal Roads University）戰略管理及國際貿易系教授Pedro Márquez、波蘭駐溫哥華處長Aleksandra Kucy及德國Konrad Adenauer Foundation溫哥華辦公室主任Bernd Althusmann。

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