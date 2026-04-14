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    首頁 > 政治

    民眾黨開鍘李貞秀！ 他「翻譯」真正開除原因

    2026/04/14 10:59 即時新聞／綜合報導
    民眾黨中評會昨開會決議將李貞秀開除黨籍，並喪失立委資格。鍾年晃昨發文說：「很多人看不懂李貞秀被開除的原因，我翻譯一下。」（資料照）

    民眾黨中評會昨開會決議將李貞秀開除黨籍，並喪失立委資格。鍾年晃昨發文說：「很多人看不懂李貞秀被開除的原因，我翻譯一下。」（資料照）

    民眾黨立委李貞秀上任前引發國籍爭議，近期又談及新竹市長高虹安「收錢」，甚至被爆料是高虹安助理費案的「吹哨者」。民眾黨中評會昨（13日）開會決議將李開除黨籍，並喪失立委資格。媒體人鍾年晃昨日在社群發文點出李貞秀被開除的原因，並說：「很多人看不懂李貞秀被開除的原因，我翻譯一下。」

    民眾黨中評會副主委陳宥丞昨會後受訪說明，李貞秀違紀案經黨團總召陳清龍具名檢舉、移送調查後，確認李諸多言論、行徑已嚴重破壞黨聲譽、黨內和諧，且「連續性違紀」；更無視國家公職及支持者之託付，於7日會議上明確要求收獲「特定金額」補償，作為「辭任不分區立委」之對價。而李貞秀經陳清龍說明、規勸，仍堅持「獲取金錢」再行辭任立委，嚴重違反黨紀，7名委員一致決議即刻起將李除籍。

    鍾年晃昨日在Threads上發文表示，有很多人看不懂李貞秀被開除的原因，於是他來「翻譯一下」，是因為民眾黨找不到開除李貞秀的理由，但是又覺得非處理不可，最後李貞秀妥協說「如果你沒有任何理由要開除我，那至少給我一點補貼」，於是民眾黨眾人高呼，「抓到了，你要錢，我開除你」。鍾年晃也說：「這邏輯，好像進入漩渦裡面，在裡面無限迴旋。」

    許多網友在鍾年晃的貼文底下留言回應：「所以答案是因為4月7號開口要錢才被開除！什麼爛理由！」、「民眾黨用共產黨的手法處理中配！」、「秀秀姐被洗臉洗成這樣，期待她要沒完沒了......」、「李貞秀反正也當不成立委了，接下來可以開直播盡情爆破民眾堂。」、「這邏輯跟小草的Line群踢人有什麼兩樣？」、「鈕鈷祿貞秀要拿出湖南辣妹子作派，跟民眾黨拼了，這局我支持你。」民進黨立委蔡其昌也留言：「你看得真懂。」

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