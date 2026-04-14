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    首頁 > 政治

    馬英九基金會指控不明「台商捐款」 蕭旭岑：沒拿一分不該拿的錢

    2026/04/14 10:54 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨副主席蕭旭岑（資料照）

    國民黨副主席蕭旭岑（資料照）

    國民黨副主席蕭旭岑陷入馬英九基金會人事案，昨天基金會提出帳目調查報告，指出現來源不明的「台商捐款」，如真有收受「台商捐款」，就有明顯違反財政紀律的切確事證。對此，蕭旭岑今表示，他的操守絕對經得起檢驗，「我沒有拿一分不應該拿的錢」；他也說，基金會本來就是靠捐助成立的。

    蕭旭岑上午接受媒體人朱凱翔「誰來早餐」節目專訪。朱凱翔詢問，蕭旭岑當時說「馬前總統忘了」是指忘了曾經要承諾給蕭一定的薪資還是？蕭旭岑重申，關於馬英九的部分他就不宜再講了。朱再追問，那昨天馬英九的聲明直接提到說「台商捐款」是什麼事？蕭則表示，等他進入調查小組，才知道講的是什麼事情。

    蕭旭岑強調，他的原則很簡單，他的操守絕對經得起檢驗，「我沒有拿一分不應該拿的錢」。 這次他到大陸去，台商朋友們也給他肯定，媒體報導有一個台企聯副會長還說，台商圈認為他很有分寸，很維護馬英九前總統，所以他講話就到此為止。

    針對昨天的馬英九基金會聲明，朱凱翔指出，會計師事務所提出了賬目調查報告，出現來源不明的「台商捐款」，那會計師事務所又表示說沒有入賬記錄，就代表說錢多出來了，「您有發現這種事嗎？還是馬英九基金會有在收所謂的台商捐款？」

    蕭旭岑表示，基金會本來就是要仰賴捐助，這個部分他相信，照馬英九前總統的標準很嚴格，就是一切都用於公。他所覺得這個部分到了調查小組，應該會有比較明朗的資訊，他再來瞭解，因為現在這些都是片面的資訊，他並不了解是什麼樣的訊息。蕭也再三強調，基金會本來就是靠捐助成立的。

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