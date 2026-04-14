PO文如何幫輝達解決土地問題 李四川：為鬆綁法令我花了一年

國民黨新北市長參選人李四川與新北企業界座談，談起如幫輝達解決土地問題。（摘自李四川臉書）

國民黨新北市長參選人李四川任台北市副市長時，曾經幫台北市留下輝達，解決北士科的土地問題，李四川14日PO出影片，和新北企業界講述他為了鬆綁輝達土地的法令，足足花了一年的時間，和行政院、內政部、議會溝通，背後辛酸不足為外人道也，他未來當新北市長，會盡量修改這些不適宜的法令，幫助企業能生根台灣。

李四川說，當時輝達總裁黃仁勳曾經問過他，我到全世界每個地方都希望我去（設公司），為何我要回來自己的故鄉，「結果找一塊土地這麼困難」李四川指出，每個人只看到他在處理跟新光人壽，要把那塊土地討回來，「但是要怎樣給他（黃仁勳）？」所以他還要去改辦法，要報議會同意、要報內政部同意、要報行政院同意，「我報了一年」。

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李四川說，如果我們繼續用這樣的法令，我們整天大概都把時間花上弄法令的狀況就好，所以必須要去訂定好的法令，現在業界每個人都願意來（台灣），但是（產業）要怎麼來？所以政府要將法令訂的讓業者能夠來，應該要把一些不適宜的法令全部拿掉。

李四川說，從他以前當公務員到現在，都一直在求這一部分，希望他年底如果有機會，大家共同就這些問題來想辦法解決。

李四川總結，「面對輝達來台的難題，我們排除萬難；未來要讓更多產業來到新北，我也會一樣拚，因為我深知，做事從來不是繞路，而是去找到別人沒看見的那條路」。

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