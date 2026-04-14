梁文傑評「惠台」措施甜不辣換佛跳牆 江怡臻︰別過度緊張

國民黨發言人江怡臻表示，陸委會不必過度緊張，強調此行依循憲政體制與《兩岸人民關係條例》，並以「九二共識」為唯一基礎，未觸及統一議題；呼籲總統賴清德，若能下架台獨黨綱立場，兩岸「一切都可以談」。（翻攝千秋萬事直播）

中共在國民黨主席鄭麗文訪中後，宣布10項「惠台」措施。陸委會副主委梁文傑昨直言，此舉形同「用一碗甜不辣，換到了一盅佛跳牆」。對此，國民黨發言人、新北市議員江怡臻今天接受中廣新聞網《千秋萬事》主持人王淺秋訪問。面對該議題，江怡臻表示，陸委會不必過度緊張，強調此行依循憲政體制與《兩岸人民關係條例》，並以「九二共識」為唯一基礎，未觸及統一議題；呼籲總統賴清德，若能下架台獨黨綱立場，兩岸「一切都可以談」。

江怡臻指出，從出訪前、訪問期間到返台後，陸委會持續對外放話、召開記者會，「從頭到尾幾乎沒有一句好話」。然而回到陸委會本身職責，應著重於促進兩岸交流、對話與溝通，如今國民黨做到了，陸委會卻反而一再勸阻交流、否定成果，甚至以「甜不辣換佛跳牆」形容。外界甚至傳出此次訪團返台後恐遭「整團帶走」的說法，形同恐嚇。但此次訪中行程均依循中華民國憲政體制及《兩岸人民關係條例》進行，能打下所謂的政治基礎。

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江怡臻說，此行所依循的唯一政治基礎就是「九二共識」。從會見中共中央總書記習近平，到與各層級交流互動，皆以此為前提，並未談及統一或「一國兩制」等議題。她認為，只要建立九二共識此一基礎，兩岸即可持續走近、走親。

江怡臻表示，陸委會相關說法相當可惜，強調國民黨此行只是踏出第一步，中國方面也表達願與台灣各政黨交流對話。鄭麗文也不斷呼籲賴清德，如果把台獨黨綱、神主牌下架，不論是九二共識、反對台獨的基礎下，兩岸「一切都可以談」。

至於中共宣布的10項措施。江怡臻認為，相關措施與其稱為惠台，不如視為促進兩岸交流的政策，因為不只對台灣產業有利，對中國民眾也有利，像是以遠洋漁業為例，開放台灣漁船直靠中國港口卸貨，每艘船1年可節省約3000萬元。

面對可能被調查。江怡臻指出，確實有聽聞可能遭國安單位盯上的訊息，團隊也會更小心。她也說，民進黨長期將對岸視為敵人，但此次行程是為推動兩岸交流、促進區域與世界和平，卻反而讓人感覺回到台灣後，直言「恐嚇我們的，好像是我們自己的敵人。」

對於相關議題，王淺秋也說明天也將邀請鄭麗文訪談。

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