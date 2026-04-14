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    首頁 > 政治

    匈牙利16年奧班時代落幕 林楚茵：體現民眾反感親中、親俄勢力

    2026/04/14 09:50 記者黃靖媗／台北報導
    匈牙利45歲反對黨領袖馬格雅領導「尊重與自由黨」（Tisza）擊敗現任總理奧班，發表勝選演說。（美聯社）

    匈牙利45歲反對黨領袖馬格雅領導「尊重與自由黨」（Tisza）擊敗現任總理奧班，發表勝選演說。（美聯社）

    匈牙利大選結果出爐，長期執政16年的現任總理奧班（Viktor Orban）敗選，將由馬格雅（Peter Magyar）接任總理。台灣與匈牙利國會友好協會會長、立委林楚茵指出，匈牙利選舉體現了匈牙利民眾對親中、親俄勢力的反感。我國外交部則說，期盼在民主自由等普世價值的基礎上，與匈牙利新政府深化交流、合作，促進雙邊關係發展。

    林楚茵受訪回憶，她上次於2022年拜訪匈牙利時，剛好也適逢匈牙利大選，她觀察，當時匈牙利國內已有許多反中民意，但因俄烏戰爭爆發，外部危機強化其內部團結，使奧班當時成功連任。

    林楚茵指出，奧班執政的匈牙利政府，是歐洲議會中最常「唱反調」的國家，不配合抵制俄羅斯、重建烏克蘭，被視為「一帶一路」在中歐的代言人及窗口；而這次勝選的馬格雅同時也是歐洲議會議員，相信匈牙利新政府會持續維持與歐洲議會的友好關係。

    林楚茵也認為，這次匈牙利選舉體現了民眾對親中勢力、親俄羅斯勢力的反感。

    至於台灣與匈牙利關係能否藉此機會深化，林楚茵表示，台灣與匈牙利關係能否一次到位，變得像與波蘭、捷克等其他中東歐國家一樣友好，尚待觀察，她認為，整體方向的轉變不會這麼快，但確實有機會讓交流更親近。

    外交部則表示，我國政府期盼在民主自由等普世價值的基礎上，與匈牙利新政府深化各領域的交流與合作，促進雙邊關係進一步發展。

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