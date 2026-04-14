蕭旭岑被控收台商捐款 黃帝穎：宛如柯文哲私吞謝國樑母親捐款案

馬英九基金會前執行長蕭旭岑「被離職」事件延燒，前總統馬英九不僅直指蕭違反財政紀律，更罕見接受媒體專訪指控蕭常赴中接觸很多台商，中間有無財務上的關係都沒有向他說明等。（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑陷入馬英九基金會人事案，昨天基金會提出帳目調查報告，指出來源不明的「台商捐款」，如真有收受「台商捐款」，就有明顯違反財政紀律的切確事證。對此，律師黃帝穎表示，馬辦控蕭旭岑收台商捐款卻未入帳基金會，蕭旭岑涉公益侵占罪宛如柯文哲私吞謝國樑母親捐款案翻版。

黃帝穎在臉書PO文表示，馬英九親自召開基金會臨時董事會並在會中表示，他在今年1月中發現基金會運作已經產生重大的財政紀律問題，令他痛心疾首。

請繼續往下閱讀...

馬辦委託律師及會計師調查蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律的經過及內容，會計師提出有關基金會的帳目調查報告，在事證中出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄。律師也在董事會提出報告，認定違反財政紀律的重大且事證非常明確。

黃帝穎指出，蕭旭岑若如馬辦調查將涉公益侵占罪及背信罪，宛如柯文哲私吞謝國樑母親捐款案翻版，基金會是公益財團法人，基金會的錢是公益款，任何挪用公款或擅自對外取得他人捐助基金會的款項入私帳，均涉犯刑法公益侵占罪。如馬辦調查蕭旭岑若收台商捐款基金會卻未入帳，涉犯公益侵占罪處1年以上7年以下徒刑。

黃帝穎直言，公益侵占罪的罪名與柯文哲侵占謝國樑母親捐給民眾黨的200萬元等犯行，罪名相同，再者，基金會執行長屬於為他人處理事務的人，如意圖為自己或第三人謀取不法利益，或損害委託人利益，違背職務行為，涉犯「背信罪」處5年以下有期徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法