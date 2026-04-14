為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭旭岑被控收台商捐款 黃帝穎：宛如柯文哲私吞謝國樑母親捐款案

    2026/04/14 11:26 即時新聞／綜合報導
    馬英九基金會前執行長蕭旭岑「被離職」事件延燒，前總統馬英九不僅直指蕭違反財政紀律，更罕見接受媒體專訪指控蕭常赴中接觸很多台商，中間有無財務上的關係都沒有向他說明等。（資料照）

    馬英九基金會前執行長蕭旭岑「被離職」事件延燒，前總統馬英九不僅直指蕭違反財政紀律，更罕見接受媒體專訪指控蕭常赴中接觸很多台商，中間有無財務上的關係都沒有向他說明等。（資料照）

    國民黨副主席蕭旭岑陷入馬英九基金會人事案，昨天基金會提出帳目調查報告，指出來源不明的「台商捐款」，如真有收受「台商捐款」，就有明顯違反財政紀律的切確事證。對此，律師黃帝穎表示，馬辦控蕭旭岑收台商捐款卻未入帳基金會，蕭旭岑涉公益侵占罪宛如柯文哲私吞謝國樑母親捐款案翻版。

    黃帝穎在臉書PO文表示，馬英九親自召開基金會臨時董事會並在會中表示，他在今年1月中發現基金會運作已經產生重大的財政紀律問題，令他痛心疾首。

    馬辦委託律師及會計師調查蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律的經過及內容，會計師提出有關基金會的帳目調查報告，在事證中出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄。律師也在董事會提出報告，認定違反財政紀律的重大且事證非常明確。

    黃帝穎指出，蕭旭岑若如馬辦調查將涉公益侵占罪及背信罪，宛如柯文哲私吞謝國樑母親捐款案翻版，基金會是公益財團法人，基金會的錢是公益款，任何挪用公款或擅自對外取得他人捐助基金會的款項入私帳，均涉犯刑法公益侵占罪。如馬辦調查蕭旭岑若收台商捐款基金會卻未入帳，涉犯公益侵占罪處1年以上7年以下徒刑。

    黃帝穎直言，公益侵占罪的罪名與柯文哲侵占謝國樑母親捐給民眾黨的200萬元等犯行，罪名相同，再者，基金會執行長屬於為他人處理事務的人，如意圖為自己或第三人謀取不法利益，或損害委託人利益，違背職務行為，涉犯「背信罪」處5年以下有期徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播