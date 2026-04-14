藍委提案修法公務員貪汙5萬以下免刑 粉專酸：KMT比共產黨還先進

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

立法院司法及法制委員會昨初審通過「貪污治罪條例」第12條修正草案，對於情節輕微或財物在5萬元以下，除現行減輕其刑外，另增訂可免除其刑規定，賦予司法機關更多裁量彈性空間。對此，臉書粉專「峰狂打臉94爽！」大酸「國民黨比共產黨先進」。

粉專「峰狂打臉94爽！」今日發文並附上圖卡狠酸，圖卡顯示「國民黨將修法，貪汙5萬以下免刑。網：拆成100筆近500萬，拆成1000筆也有快5000萬欸」，「峰狂打臉94爽！」直呼，「國民黨比共產黨先進，連公務員貪污都有法源支持！」

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網友看到貼文紛紛留言，有人說「國民黨不裝了直接立法貪汙正常化」、「偷一元也是偷，貪污49999居然不是貪污。立這個法領先世界～」、「真是XXX的藍、白，我超後悔之前政黨票投給白」。

立法院司法及法制委員會13日併案審查立委賴瑞隆、林倩綺、蔡易餘、王鴻薇、翁曉玲、林思銘所提「貪污治罪條例」第12條修正草案。

其中翁曉玲提案案由提到，現行「貪污治罪條例」就犯罪情節輕微的案件，於科刑上缺乏彈性，並使得部分僅涉小額或無殘值財物的公務員，可能承受貪污重罪的刑事追訴，而衍生「情輕法重」結果。

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