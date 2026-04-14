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    首頁 > 政治

    中國惠台對高雄農漁、觀光有利？ 陳其邁舉國際「兩例」打臉柯志恩

    2026/04/14 09:35 記者王榮祥／高雄報導
    柯志恩評論中國十項惠台措施中的農漁業與觀光對高雄較有利益，陳其邁舉兩例打臉柯說法，喊話中國政府應與台灣政府對等談判。（記者王榮祥攝）

    柯志恩評論中國十項惠台措施中的農漁業與觀光對高雄較有利益，陳其邁舉兩例打臉柯說法，喊話中國政府應與台灣政府對等談判。（記者王榮祥攝）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩日前認為，中國十項惠台措施中的遠洋漁業、農產品、與陸客來台自由行對高雄最具利益；高雄市長陳其邁舉宏都拉斯、日本兩國遭遇為例打臉柯志恩，強調中國政府應與台灣政府進行對等談判，對台灣農漁業、觀光業才有保障。

    中共中央台辦在鄭習會結束後發布「十項惠台措施」，柯志恩分析其中的遠洋漁業、農產品開放及上海、福建陸客來台自由行這3項對高雄最具利益，但她也強調，這些政策須不受兩岸政治因素影響，才能走得長遠並真正造福兩岸人民。

    陳其邁今指出，宏都拉斯跟中國建交時，中國承諾購買白蝦，結果採購數量不如預期，造成宏國蝦農損失；日本首相高市早苗因為「台灣有事、日本有事」的說法，造成中共禁止觀光客去日本，日本演唱團體原定到中國演出也被取消。

    他舉這兩個例子警示任何國際貿易、經貿往來，事實上都存在相對風險，必須透過政府對政府，嚴謹評估、協商、對等談判，相關貿易條件才可能對農漁民、觀光業者較有利。

    陳其邁喊話，希望中國跟台灣政府進行對等談判，台灣樂意跟外國國家做生意，也希望外國觀光客來高雄，但也需做風險管理，否則民間投資增產設備後，開放觀光客沒幾個月、甚至沒幾週就被喊停，會造成業者極大損失，只有政府間透過嚴謹協商，才能更保障觀光業者、農漁民權益。

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