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    首頁 > 政治

    李貞秀風暴延燒 詹凌瑀：新政治招牌受考驗

    2026/04/14 10:44 即時新聞／綜合報導
    中配李貞秀。（資料照）

    中配李貞秀。（資料照）

    民眾黨中評會13日開會一致決議，中配李貞秀言行破壞黨譽、連續違紀且要求「對價」辭立委，即刻起開除其黨籍，李貞秀也喪失立委資格。對此，媒體人詹凌瑀表示，現在這場茶壺裡的風暴越演越烈，民眾黨要如何止血，考驗的不只是柯、黃的政治智慧，還有這張「新政治」招牌背後，到底還剩多少底氣。

    詹凌瑀在臉書PO文表示，李貞秀這件事真的應了那句老話：「請神容易送神難」，原本民眾黨內部可能盤算著，靠國籍爭議讓綠營動手，就能兵不血刃地解決李貞秀的立委資格問題。沒想到李貞秀不只找了律師準備隨時開戰，面對柯文哲、黃國昌等高層的私下勸退，更是直接祭出「苦肉計」。

    詹凌瑀分析，最讓黨內看傻眼的是，李貞秀在密談中哭訴自己有5個孩子要養，若沒了立委工作，生活費沒著落，甚至暗示高層若要她走，就得拿出「誠意」。這種把政黨誠信與公職去留當成討價還價籌碼的作法，確實讓原本就焦頭爛額的白營更顯尷尬。

    詹凌瑀指出，更諷刺的是，柯文哲私下雖對幕僚喊著要她走人，但一見到本人哭啼就心軟，甚至還在受訪時蹦出一句「人情、世故、義理」，聽在那些被李貞秀失言波及的黨內要角耳裡，恐怕不只是傻眼，更多的是無奈。

    詹凌瑀直言，當初為了吸納不同背景的人選，卻沒料到會引來一個掌握黨內祕辛（傳聞她是高虹安案檢舉人之一）、且深諳「情緒勒索」的燙手山芋，現在這場茶壺裡的風暴越演越烈，民眾黨要如何止血，考驗的不只是柯、黃的政治智慧，還有這張「新政治」招牌背後，到底還剩多少底氣。

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