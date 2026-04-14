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    首頁 > 政治

    鄭麗文拋兩岸和平框架 邱垂正批：用和平包裝統一

    2026/04/14 09:18 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會主委邱垂正今日接受《POP撞新聞》廣播節目訪問表示，鄭麗文所說的和平框架，實際是「統一框架」，用和平來包裝統一。（翻攝直播）

    陸委會主委邱垂正今日接受《POP撞新聞》廣播節目訪問表示，鄭麗文所說的和平框架，實際是「統一框架」，用和平來包裝統一。（翻攝直播）

    國民黨主席鄭麗文日前與中共總書記習近平會面，她聲稱堅持九二共識、反對台獨，甚至喊出「台灣海峽內海化」和「兩岸和平框架」。陸委會主委邱垂正今日接受廣播節目訪問痛批，鄭麗文所說的和平框架，實際是「統一框架」，用和平來包裝統一。鄭甘願淪為中共統戰幫手，幫中共擦脂抹粉，令人遺憾。

    邱垂正表示，鄭麗文前往中國時，我們已經有一些提醒，呼籲要正視中共消滅中華民國的野心和意圖沒有改變，絕對不能配合中共政治劇本，淪為中共統戰工具。

    邱垂正指出，既然去了就應該反映台灣主流民意，面對中國軍機艦擾台那麼嚴重，我們有呼籲鄭麗文應當面要求中共，立即停止軍機艦擾台及複合性施壓，正視中華民國存在事實，尊重台灣人民意願。這些行前提醒都是政府的嚴正立場，鄭完全沒有做，反而低頭附和中共主張。

    邱垂正批評，這次國共領導人的互動，凸顯是以和平為名，相互呼應中華民族偉大復興、國家統一、兩岸同屬一中、國家統一，這些對台統戰的政治倡議和敘事，我們感到非常遺憾。

    邱進一步說，中共推動要消滅中華民國的政治主張，鄭麗文宣稱要建立兩岸和平的制度化及和平框架，要讓兩岸和平發展走向不可逆，消除衝突和誘因。但對中共來說，一國兩制、中華民國不再存在，才會停止軍事恫嚇，才會有和平。

    他質疑，鄭麗文所說的和平框架，實際上就是「統一框架」，用和平來包裝統一。兩岸和平的制度化，實際上就是習近平所說的一國兩制台灣方案。如果有講得不對，就請鄭主席或國民黨出來說明。

    「中國利用習鄭會場合，營造一中假象、混淆國際視聽！」邱垂正說，鄭麗文附和中共敘事，甚至吹捧中共的治理成就，不僅背離台灣主流民意，與國際社會反對中共軍武脅迫大相逕庭。

    邱垂正批評，例如鄭麗文稱台海不會成為外力介入的棋盤，台灣不要當棋子，但妳卻甘願淪為中共統戰幫手，幫中共擦脂抹粉，對中共軍武霸權擴張、以武力謀統的野心都視而不見，我們感覺到遺憾。

    「這是把兩岸關係鎖進一中框架！」邱垂正說，我們一直提醒不要進入消滅中華民國的一中框架，但鄭麗文仍不斷附和中共敘事。習近平已說九二共識的核心在兩岸同屬一中，中共在鞏固一中框架。反倒以前的國民黨還會一中各表，但鄭麗文只有在南京中山陵對著墓誌銘講中華民國的歷史。

    邱質疑，鄭麗文與習近平見面時，中華民國一次都沒提到，自由民主一次都沒提到，反而「民族復興」相關概念提了17次，根本是迎合中共對台敘事。

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