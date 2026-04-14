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    首頁 > 政治

    中國零關稅獨漏史瓦帝尼 葉耀元：中國政策「沒人買單」

    2026/04/14 09:57 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    總統賴清德將首度踏上非洲大陸，迎來任內第二次出訪，前往我在非洲唯一友邦史瓦帝尼王國，出席國王恩史瓦帝三世58歲壽辰暨加冕40週年雙慶儀式。而中國5月起將給予53個非洲國家全面零關稅待遇，獨漏史瓦帝尼。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，中國產能過剩，加上景氣不好，現在國內連自己的產品都消耗不掉了，還會去買非洲的產品？

    葉耀元在臉書PO文表示，開放讓非洲國家進口中國零關稅這件事，其實對這些國家根本沒有什麼利多。懂的人就知道，中國透過一帶一路在非洲國家進行投資，基本上都沒有在聘用當地的員工，反而是把中國人送去這些國家工作，然後把產品賣給當地人會賣回去中國（其實產品回流的比例也不高，除非是運用當地的原物料與礦產）。

    葉耀元直言，排除史瓦帝尼在外，一方面是要打擊台灣的友邦，不過有趣的是，史瓦帝尼本來就不依靠中國的市場，所以有沒有零關稅根本沒差，中國產能過剩，加上景氣不好，現在國內連自己的產品都消耗不掉了，還會去買非洲的產品？更不要提這些從非洲輸入中國的產品，大多也還是中資企業喔。要看清楚這些狀況，才知道中國提出的政策不過就是晃點人用的大外宣罷了。

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