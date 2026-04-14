李貞秀遭開除掀熱議 吳靜怡：70天政治工具？

中配李貞秀。（資料照）

民眾黨中評會13日裁處中配立委李貞秀違紀案，下午正式宣布開除其黨籍，並指控她欲以辭任立委為對價，要求獲取金錢「補償」，引發輿論熱議。對此，媒體人吳靜怡表示，李貞秀只是民眾黨70天的政治工具？柯文哲、黃國昌蹭完「陸配」議題就翻臉切割，最該被開除的其實是柯文哲！

吳靜怡在臉書PO文表示，4月7日李貞秀首度「空氣」總質詢，卓榮泰拒絕備詢前，民眾黨其他7名立委表面看起來全部到場聲援，事實是黃國昌、周榆修、陳智菡、陳清龍等人在總質詢前一小時集體要求她辭職，李貞秀根本就是被民眾黨群體權勢霸凌，更無恥的是當天，陳智菡卻繼續操作卓榮泰院長讀書話題，表面替李貞秀抱不平，實質消費李貞秀和陸配到最後一刻。

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吳靜怡指出，70天鬧劇，從「全黨護一人」到「全黨逼一人」，當初力挺陸配到霸凌羞辱陸配，黨內知情人士爆料，李貞秀哭訴「有五個孩子要養」，暗示要黨「展現誠意」，估算剩餘21個月任期、以月薪20萬計，至少420萬元，她還拍桌說「誰要我走誰買單」、「黨連這點錢都拿不出來嗎？我瞧不起」，中評會認定這嚴重毀損公職倫理，數百黨員檢舉後火速開除，即日起生效，席次由許忠信遞補。

吳靜怡續指，李貞秀宣示前是不是相信柯文哲、陳智菡，可以用政治手段來操作「陸配」相關輿論？用李貞秀就職第一天開始，吸收砲火、對抗民進黨，難道李貞秀不知道自己準備好放棄戶籍和具有放棄國籍行動證明等等再搭配訴訟救濟程序，她其實是可以擔任滿一年立委，李貞秀都知道，但她當初就是為了配合柯文哲的「陸配計畫」賣力演出，而民眾黨利用輿論不斷火燒陸配身分議題批鬥賴清德、卓榮泰、內政部部長劉世芳，這70天，是一整套民眾黨政治操作的崩盤，先把李貞秀包裝成「新住民／陸配代表」，等到爭議燒穿、政治成本失控，再把所有責任推回她個人身上，全黨從上到下透過媒體放話，從內部檢舉高虹安爆料事件開始，群體霸凌陸配李貞秀一個人，最後更把她塑造成「要錢的人」。

吳靜怡分析，最荒謬的笑話就是民眾黨居然敢談「錢」！柯文哲才是頭號該開除的人，黨中央最不能接受李貞秀把公職當交易，卻對柯文哲的京華城案、政治獻金案視而不見，李貞秀不過是情緒崩潰下提補償（還強調是「逼她下台的人」要付），黨就全體震怒、火速除名；柯文哲涉及巨額金流、刑事重罪，卻仍是黨的精神領袖，沒人敢提「開除」。這不就是典型的「只許州官放火，不許百姓點燈」？

吳靜怡補充，李貞秀70天的任期，是一段民眾黨利用陸配從「政治收割」到「政治棄保」的過程。柯文哲與黃國昌利用她的陸配身分對抗民進黨政府，卻在黨內爆出高虹安事件與金錢爭議時，毫不留情地把她拋棄。民眾黨從提名陸配想打「新住民牌」吸聲量、獲取選票，到現在「全黨逼一人」止血，柯文哲、黃國昌蹭完陸配議題、把陸配當工具，現在急著切割保形象，卻忘了柯文哲自己才是真正的重罪在身。

吳靜怡直言，柯文哲存在民眾黨的每一天，讓「錢」與「誠信」的標準，成為民眾黨標榜的白色力量徹底淪為笑柄。

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