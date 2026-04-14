新北選戰陷僵局！黃暐瀚曝民調「1數字」：對李四川不是好消息

新北市長選舉增溫，國民黨參選人李四川（右）、民進黨參選人蘇巧慧（左）之間的戰況陷入膠著。（資料照合成圖）

新北市長選舉持續增溫，國民黨參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧之間的戰況陷入膠著。資深媒體人黃暐瀚指出，儘管兩人民調持平，但支持新北市政黨輪替的市民多出了5.9%，「這對川伯來說，不是好消息」。

黃暐瀚13日晚間在臉書發布貼文表示，今年3月，李四川、蘇巧慧的民調相當膠著，只差1%；沒想到4月狀況完全沒改變，兩人還是維持1%差距。黃暐瀚補充，儘管2次民調都是李四川領先，但1%已在誤差範圍，「說誰領先或落後意義不大」。

請繼續往下閱讀...

黃暐瀚說，民調中值得注意的是，「希望換民進黨執政」的新北市民達37.2%；「希望國民黨執政」的市民則為32%，支持「換綠做做看」的人多出了5.9%。

黃暐瀚直言，連續2個月情勢不變，這對李四川來說並不是好消息。他分析，後續的變數為「核二重啟」與「蔣萬安、侯友宜助益」，就等5月的結果出爐。

根據《美麗島電子報》最新民調，若僅李四川和蘇巧慧二人競選，李四川支持度35.5%，微幅領先蘇巧慧34.5%，差距1%，較上次的1.5%差距再縮小；這也是美麗島民調連續兩次都在誤差範圍內。

美麗島電子報最新民調顯示，若僅李四川和蘇巧慧二人競選，李四川支持度35.5%，微幅領先蘇巧慧34.5%，差距1%。（圖擷自黃暐瀚臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法