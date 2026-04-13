新北性侵受害人4年增23％、婦幼警力不足 方仰寧：優先考慮警員調度

民進黨新北市議員山田摩衣今在議會質詢指出，新北市性侵害案件近4年增幅高達23%，但第一線婦幼警力不增反減，她呼籲市府盡速補足人力，確保婦幼安全。（山田摩衣辦公室提供）

民進黨新北市議員山田摩衣今天在議會質詢，針對新北市婦幼警察隊人力缺口問題，她說，新北市性侵害案件人數近4年增幅高達23%，但第一線婦幼警力不增反減，甚至出現預算員額虛增、實際警力流失的窘境，呼籲市府盡速補足人力，確保婦幼安全。新北市警察局長方仰寧承諾會盡快補足婦幼隊預算員額，優先考慮警員調度，家防官也會共同分擔案件。

山田摩衣表示，雖然新北婦幼隊編制員額在她質詢要求下，從64人擴增至83人，表面增加19位名額，但實際警力卻從去年的44人下降至今年3月的42人。

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方仰寧回應，婦幼隊剩42人，其中是因為部分同仁請調到捷運警察隊，他承諾會盡量想辦法，盡快補足婦幼隊預算員額，目前婦幼隊缺額10位，包含巡官與警員，因畢業生分發尚無法補足，將優先考慮警員調度；他強調，分局內尚有62名家防官共同分擔案件，將全力偵辦重大兒少性侵案件。

山田摩衣另指出，根據新北市社會局數據顯示，新北市性侵害受害人數從2022年的1394人增加至2025年的1719人，增幅高達23%。她說，新北性侵害案量激增，婦幼隊長劉家次日前竟然分析主因是「民眾自主意識提升、勇於報案」，這合理嗎？

她說，劉家次引用的數據是2010年至2014年的數字，但刑法修正至今已27年，現在還在用這種說法，「難道是在檢討被害人？」她要求警方不應以社會觀念改變作為治安數據下滑的遮羞布，應正視新北性侵害犯罪攀升的根本原因。

方仰寧則表示，因為警方擴大、深入宣導，讓受害者有自主意識，也願意報案，並由社福單位做心理輔導，這對社會是正面的。

此外，板橋近日發生治療師利用職務之便，涉嫌性侵8名孩童案，山田摩衣要求市警局給予嚴正回應，不容許婦幼安全網出現紕漏；方仰寧強調，此案非常不合理，非常要不得，必須嚴厲譴責，一定會徹底法辦。

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