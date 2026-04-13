為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨申誡處分 賴苡任放下心中大石：初選繼續、一切照舊

    2026/04/13 20:59 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員北投、士林擬參選人賴苡任。（資料照）

    台北市議員北投、士林擬參選人賴苡任。（資料照）

    國民黨考紀會今日召開聯席會議，審議台北市議員北投、士林擬參選人賴苡任的被檢舉案，並指其言行具可責性，綜合所涉情節，決定祭出申誡處分。對此，賴苡任回應，「心中的那塊石頭，終於在今日落下」，強調初選繼續、一切照舊，要大家放心。

    賴苡任表示，歷經2個多月的磨難，過程風雨交加，心中那塊石頭終於在今日落下，但他認為個人的事都是小事，這些都是階段性的，「我的初選還沒結束，大選還沒到來，人民還在期盼2028政黨輪替」。

    賴苡任指出，國民黨此時此刻仍是在野黨、中央還在夾殺地方，綠委也在立法院繼續「胡搞瞎搞」，行政院還是那個「無恥的行政院」。一開始就知道，一切都是過程及磨練，「上天想測試我是否夠堅毅、有韌性、挺得住、有能力承擔重任」。

    他認為，明天太陽照常會出來，自己也會照常出現在選區街頭，持續為初選打拚、為選民努力並替支持者發聲，同樣的，「我也會繼續捍衛國民黨，堅守立場，勇於監督、挑戰民進黨！大家放心！4月23日至25日晚上6點至10點，電話唯一賴苡任」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播