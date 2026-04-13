國民黨申誡處分 賴苡任放下心中大石：初選繼續、一切照舊

台北市議員北投、士林擬參選人賴苡任。（資料照）

國民黨考紀會今日召開聯席會議，審議台北市議員北投、士林擬參選人賴苡任的被檢舉案，並指其言行具可責性，綜合所涉情節，決定祭出申誡處分。對此，賴苡任回應，「心中的那塊石頭，終於在今日落下」，強調初選繼續、一切照舊，要大家放心。

賴苡任表示，歷經2個多月的磨難，過程風雨交加，心中那塊石頭終於在今日落下，但他認為個人的事都是小事，這些都是階段性的，「我的初選還沒結束，大選還沒到來，人民還在期盼2028政黨輪替」。

請繼續往下閱讀...

賴苡任指出，國民黨此時此刻仍是在野黨、中央還在夾殺地方，綠委也在立法院繼續「胡搞瞎搞」，行政院還是那個「無恥的行政院」。一開始就知道，一切都是過程及磨練，「上天想測試我是否夠堅毅、有韌性、挺得住、有能力承擔重任」。

他認為，明天太陽照常會出來，自己也會照常出現在選區街頭，持續為初選打拚、為選民努力並替支持者發聲，同樣的，「我也會繼續捍衛國民黨，堅守立場，勇於監督、挑戰民進黨！大家放心！4月23日至25日晚上6點至10點，電話唯一賴苡任」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法