柯文哲貪瀆、李貞秀討錢才願辭立委！吳思瑤轟：貪財政黨

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

違反「國籍法」、「兩岸關係條例」未放棄中國籍的中配立委李貞秀，今因黨紀問題遭民眾黨開除黨籍，李更在黨內會議中要求辭職有「對價」。民進黨立委吳思瑤晚間表示，李貞秀之亂，民眾黨咎由自取，開除李貞秀黨籍，就是民眾黨崩壞現形記，從創黨主席柯文哲的貪瀆到李貞秀的討價還價，民眾黨人從政只是為了利益錢財。

吳思瑤批評，民眾黨就是內鬥的政黨，內部明爭暗鬥，樂此不疲；民眾黨就是貪財的政黨，從柯文哲的貪瀆到李貞秀的討價還價，民眾黨任從政只是為了利益錢財；民眾黨是毫無民主制度的人治政黨，民眾黨創黨主席柯文哲堅持提名李貞秀、現任黨主席黃國昌從力挺李到請她滾蛋，都是個人權力大到可以隨便把黨規拿來操弄。

請繼續往下閱讀...

她痛批，民眾黨就是中國的小弟政黨，逼退李貞秀不敢以「雙重國籍違法就任」的理由，就是害怕得罪中國。

「民眾黨宮鬥戲確實很精彩，眾人看戲也不要忘了這件事的核心！」吳思瑤表示，捍衛國家法治是最高原則，李貞秀必須離開立院是因為她謊報國籍，違反「國籍法」行詐社會；此外，民眾黨開除李貞秀，等於也救了韓國瑜，無能的韓國瑜說要朝野協商解決李貞秀問題，順勢解套了。

此外，吳思瑤提及，護航李貞秀，藍白提了兩個案，一、譴責不備詢的劉世芳部長，二、譴責公正主持議事內政委員會召委李柏毅，還將其移送紀律委員會，現在怎麼收拾？怎麼善後？要不要還兩位清白？民眾黨、國民黨、韓國瑜倒是說個明白，李貞秀之亂，也正是立法院之亂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法