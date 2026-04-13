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    首頁 > 政治

    蕭敬嚴遭國民黨停權1年 新北黨部：申訴未定前不影響參選

    2026/04/13 19:57 記者俞肇福／新北報導
    國民黨新北市議員參選人蕭敬嚴被考紀會停權1年，新北黨部主委黃志雄表示，在申訴結果未定前，不影響參選資格，民調仍照常進行。（資料照，國民黨新北市黨部提供）

    國民黨新北市議員參選人蕭敬嚴被考紀會停權1年，新北黨部主委黃志雄表示，在申訴結果未定前，不影響參選資格，民調仍照常進行。（資料照，國民黨新北市黨部提供）

    國民黨新北市議員選舉第11選區（汐止金山萬里）黨內初選，今天（13日）起一連3天進行電話民調，卻傳出黨中央核備考紀案，裁定擬參選人蕭敬嚴停權1年，蕭敬嚴強調，將提申訴並訴諸司法。對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄則表示，在申訴結果未定前，不影響參選資格，民調仍照常進行。

    國民黨中央考核紀律委員會（簡稱考紀會）13日召開聯席會議與臨時委員會，針對新北市議員汐金萬選區參選人蕭敬嚴違紀言論案，核備地方黨部停權1年處分，時機正值黨內初選電話民調首日，裁定時間點引起外界關注與聯想。

    國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，此案為市黨部送交中央考紀會核備，雖然已確認處分，但蕭敬嚴仍有申訴空間，在最終結果未定前，其參選資格不受影響。

    黃志雄指出，現階段4月13日至15日的電話民調將照常進行，不會因考紀案而中止；後續待民調完成後，蕭敬嚴仍可依程序提出申覆，由黨中央再行審議。

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