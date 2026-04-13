因人設事？張勝德4大咖拒登記 藍營宜縣黨部火速徵召參選

國民黨宜蘭縣黨部今天召開提名小組會議，徵召議長張勝德（圖）等4名大咖參選。（記者江志雄攝）

國民黨宜蘭縣黨部2026選舉黨內提名登記已在20日截止，宜蘭縣議長張勝德、宜蘭市長陳美玲、頭城鎮長蔡文益、有意角逐員山鄉長的縣議員黃雯如等藍營大咖都未登記，引發地方關注，縣黨部今天（13日）召開提名小組會議，徵召這4名選將參選，另已登記參選的宜蘭縣議會國民黨團書記長林義剛也獲徵召。

國民黨宜蘭縣黨部黨內提名登記作業截止後，徵召張勝德等4人參選，黨內人士質疑若因人設事，擅自變更遊戲規則，日後恐衍生出提名亂象。縣黨部回應，徵召制度並非取代登記程序，而是在制度基礎上，因應不同選區條件與選戰需求所採行的機制。

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縣黨部表示，提名小組開會討論今年底地方公職選舉提名作業，決議以登記提名與徵召並行機制，針對具備高度競爭力、深獲地方肯定或屬關鍵選區人選，採取徵召以利選戰布局，經過討論後，通過徵召張勝德參選議員、陳美玲參選宜蘭市長、蔡文益參選頭城鎮長、黃雯如參選員山鄉長。至於宜蘭縣議會國民黨團書記長林義剛，上週已登記參選尋求議員連任，提名小組認為他勞苦功高，一併列入徵召名單。

縣黨部肯定張勝德深耕基層，具備豐富議政經驗與高度民意基礎；陳美玲在市長任內施政穩健、政績有目共睹；蔡文益擔任頭城鎮長期間推動地方建設與觀光發展，展現亮眼成果；黃雯如勇於承擔，願意投入艱困選區，展現為地方打拚的決心，肯定4人均為國民黨在宜蘭的重要戰力。

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