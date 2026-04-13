為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國會不再有中國人！郭國文：民眾黨開除李貞秀 驗證韓國瑜無能

    2026/04/13 18:18 記者林哲遠／台北報導
    未放棄中國籍的中配立委李貞秀，今因黨紀問題遭民眾黨開除。（記者廖振輝攝）

    未放棄中國籍的中配立委李貞秀，今因黨紀問題遭民眾黨開除。（記者廖振輝攝）

    違反「國籍法」、「兩岸關係條例」未放棄中國籍的中配立委李貞秀，今因黨紀問題遭民眾黨開除黨籍。民進黨立委郭國文直言，當初民眾黨為了中國人大鬧立法院，如今連白營都唾棄李貞秀，將她開除黨籍；終於，在一連串「李女士」進入立法院的荒謬行為，在今日告個段落。

    郭國文指出，民眾黨稍早發出聲明，經過中評委審議，決定將李貞秀開除黨籍，且即日生效，這意味著李貞秀喪失立委資格，同時也代表，立法院終於不再有中國人。他批評，回頭想想，民眾黨為了一位他們自己都受不了的中國人，在立法院胡搞了多少事？包括李女士在質詢台上的個人秀，還是公開作為民眾黨團主任陳智菡傀儡的畫面，只能用荒謬形容。

    此外，郭國文也直指，李貞秀的存在，同時也戳破了一件事，那就是立法院長韓國瑜為了這位失職中國人，驗證了自己只會當無能院長，放任國安破口進入立法院，也不願依據法規解職李貞秀，「如今民眾黨開除李貞秀黨籍，我想最感謝白營的應該是韓國瑜，替他處理掉這個燙手山芋！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播