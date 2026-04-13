國會不再有中國人！郭國文：民眾黨開除李貞秀 驗證韓國瑜無能

未放棄中國籍的中配立委李貞秀，今因黨紀問題遭民眾黨開除。（記者廖振輝攝）

違反「國籍法」、「兩岸關係條例」未放棄中國籍的中配立委李貞秀，今因黨紀問題遭民眾黨開除黨籍。民進黨立委郭國文直言，當初民眾黨為了中國人大鬧立法院，如今連白營都唾棄李貞秀，將她開除黨籍；終於，在一連串「李女士」進入立法院的荒謬行為，在今日告個段落。

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郭國文指出，民眾黨稍早發出聲明，經過中評委審議，決定將李貞秀開除黨籍，且即日生效，這意味著李貞秀喪失立委資格，同時也代表，立法院終於不再有中國人。他批評，回頭想想，民眾黨為了一位他們自己都受不了的中國人，在立法院胡搞了多少事？包括李女士在質詢台上的個人秀，還是公開作為民眾黨團主任陳智菡傀儡的畫面，只能用荒謬形容。

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此外，郭國文也直指，李貞秀的存在，同時也戳破了一件事，那就是立法院長韓國瑜為了這位失職中國人，驗證了自己只會當無能院長，放任國安破口進入立法院，也不願依據法規解職李貞秀，「如今民眾黨開除李貞秀黨籍，我想最感謝白營的應該是韓國瑜，替他處理掉這個燙手山芋！」

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