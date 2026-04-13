中釋10涉台政策 議員籲辦「金門特區」公投 陳福海：中央事務地方不容置喙

金門縣議員蔡水游建議縣府，將金門改為台灣的「特區」列為公投，納入年底選舉一併舉辦。（記者吳正庭攝）

中共10項涉台政策，其中通橋、通氣等直接需要中央點頭，金門縣議員蔡水游今天建議縣府，將金門改設台灣「特區」列為公投議題，納入年底選舉一併舉辦；縣長陳福海說，這屬於中央事務，地方不容置喙，且眼前金門還有很多建設要做。

蔡水游說，中國日前釋出10項涉台政策，他趣喻「這是兩個大國（指台灣、中國）在博弈，金門會撿到好康的」。他說，中國想統一，台灣不會同意，但是金門一定要有自己的做法；10項政策卡在「通橋」就沒那麼簡單，一定要「特區」才有機會。

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曾任立法委員的陳福海回應：「這是屬於中央的事情，我們也不敢，但我們可以用想的」。這還要和中央溝通，以金門現況，不是說要怎樣就怎樣？他強調，金門還有很多工作要做，例如建設就要中央支持，能做的，可以做的一定要讓中央支持；例如預算，要中央支持金門才有建設的經費。

陳福海說，10項涉台政策如果沒有中央支持「我們也是沒法度」，所以不能去置喙；能做的先做，像小三通旅運中心，法令允許的，就好好把它做好。

蔡水游指出，10項政策和金門最直接的通橋、通氣，其中「金廈大橋已經蓋到門口」，如能通橋也不錯；中東開戰，油、氣會漲價，影響民生甚鉅，建議年底選舉把「金門特區」列為公投議題一併納入舉辦。

陳福海肯定蔡水游的建議並說，屬於中央的事不敢說太多，但可以建議，眼前金門還有很多建設要做，認真爭取可被中央接受的預算支持金門；像這次財劃法通過，金門增加幾10億元，這就是中央支持金門；「有錢，我們才能做」，「中央的政策我們不敢說太多」。

針對「金門特區」列為公投議題，納入年底選舉一併舉辦的建議，金門縣長陳福海說，這是中央事務，地方不容置喙。（記者吳正庭攝）

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