新北驚見AI一鍵脫衣未成年受害者 議員促跨局處整合預防數位性暴力

民進黨新北市議員彭佳芸（右）今在議會質詢提到，網路出現AI「一鍵脫衣」軟體，利用AI技術變造裸照的犯罪行為；新北市警察局長方仰寧表示，警局目前有受理1件未成年案例，面對這種案件，警方一定會主動出擊、介入調查，不會小覷。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員彭佳芸今天在議會質詢提到，網路出現AI「一鍵脫衣」軟體，利用AI技術變造裸照的犯罪行為，針對AI數位性暴力與公共安全管理問題，她呼籲市府強化事前預防與跨局處整合機制，避免風險擴大。新北市警察局長方仰寧表示，警局目前有受理1件未成年案例，面對這種案件，警方一定會主動出擊、主動介入調查，絕對不會小覷。

新北警局長：快速偵查、絕不小覷

彭佳芸指出，近期網路上出現大量利用AI技術變造裸照的犯罪行為，嫌犯只需盜用社群平台上的一般生活照，即可在短時間內製作高度逼真的不雅影像，甚至進行販售，許多未成年學生因此無辜受害，也讓外界質疑警方是否已充分掌握此類新型態數位性暴力的發展趨勢。

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方仰寧表示，數位影像性犯罪要訂專法的原因就在這裡，有法可罰，軟體變造造成的傷害莫大，面對這種案件，警方一定會主動出擊、主動介入調查，至於多少時間可以抓到源頭變造者？方仰寧說，這種需要數位鑑識，透過電腦IP追查，需要多久時間沒辦法確認，但絕對不會小覷，會主動、快速偵查。

「如果政府還在等報案，受害者只會越來越多」彭佳芸強調，數位性犯罪具匿名、跨境與快速擴散特性，若仍採取被動受理報案的模式，將難以有效防制，警察局應結合婦幼隊與科技偵查隊，加強網路巡邏與數位誘捕，主動瓦解通訊平台上的犯罪群組，溯源揪出製造與散布的不法來源，同時，市府應建立更快速的下架機制，縮短從報案到斷網的時間，同時加強校園防範宣導，提升學生辨識與自我保護能力。

彭佳芸說，警察局也應強化第一線員警的科技敏感度與同理心，不得出現檢討被害人的言語，避免對受害學生造成二度傷害，市府應加強相關教育訓練，建立專業且具同理心的處理流程。

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