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    首頁 > 政治

    民眾黨控李貞秀損害「清廉品牌」 鄉民狂嘲：柯文哲不用開除？

    2026/04/13 20:52 即時新聞／綜合報導
    李貞秀遭民眾黨開除黨籍。（記者廖振輝攝）

    李貞秀遭民眾黨開除黨籍。（記者廖振輝攝）

    民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，白營中評會今天（13日）終於開除其黨籍。針對白營聲明指控李貞秀損害民眾黨的「清廉品牌」形象，大批網友直呼諷刺，反問白營如果這麼在乎所謂「清廉品牌」形象，為何涉貪一審遭判有罪的前主席柯文哲不用開除？

    民眾黨中評會今天開除李貞秀黨籍，引發外界熱議。白營對外發布的聲明稿中指控，李貞秀將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，此舉嚴重違反黨紀與政治倫理、侵蝕政黨政治之誠信原則，「更愧對支持者對本黨之託付，損害政黨清廉品牌與社會信賴。」

    粉專「打馬悍將粉絲團」分享白營這番表述，隨即釣出上千名網友嘲諷，「最損害民眾黨清廉形象的柯文哲不用開除嗎？」、「笑死清廉品牌，你自己敢信嗎？」、「黨主席會貪污，黨立委要賣職位有很驚訝嗎？」、「拿清廉當開除藉口，明明就是這摳亂到自己人才被開鍘的」、「貪污的是給黨加分不用開除，檢舉別人收700萬被開除了，天大笑話」、「原來貪污判刑不影響清廉……」、「她只是幫貴黨貪污的事實浮出檯面罷了」

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