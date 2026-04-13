中共「惠台」空包彈 卓榮泰諷：同樣禮盒送了好幾次

行政院長卓榮泰今天接見「墨爾本台灣同鄉會回國訪問團」。（記者王藝菘攝）

中國在「習鄭會」後發布所謂10項惠台「大禮包」，行政院長卓榮泰今天表示，同樣的禮盒送來送去，已好幾次，每一次重要的時刻，就把它收回去，所以對我國農產、漁產及各行各業都深受其害。他強調，極權國家用人海戰術來做貿易障礙，政府會全面因應，協助國內廠商開闢更多的國際市場。

卓榮泰今天接見「墨爾本台灣同鄉會回國訪問團」時指出，台灣反對黨主席到中國，帶回來所謂10項惠台措施，其實這些多數過去都曾提過，也曾以各種莫須有理由來停止。「一籃水果送了幾十次，每次去就拿一個籃子回來，裡面裝同樣水果，這次可能多了兩顆葡萄」。

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卓榮泰說，從2020年到2024年，因澳洲政府要追究 COVID-19 起源觸怒中國。中國禁止澳洲輸入紅酒、大麥、煤炭、棉花、原木、燕麥、龍蝦、紅肉、銅礦等，「經貿管道說停就停」，對產業造成極大傷害、經濟蒙受很多損失，「所以我們過去幾年喝了很多澳洲紅酒，也吃了不少澳洲的龍蝦，就是發揮互相幫忙的精神，不因為某個極權獨裁國家獨斷，而造成世界經濟秩序大亂」。

「台灣怎麼因應，就問過去澳洲如何因應」，卓榮泰強調，政府會全面因應，協助國內廠商開闢更多國際市場、穩定來源；同時協助國內廠商在國內及理念相近國家創造更多設廠投資合作交流的經驗，政府不單是針對高科技，中小微企業也會全力協助，「絕對不讓這種美麗的幻想與謊言，來打擊台灣現在已穩定的經濟體制，政府絕對有能力做到」。

卓榮泰強調，政府編列了400億美元（台幣1.25兆元）的國防特別條例與預算，卻遭在野黨一拖再拖、一延再延，現在延到野黨主席去中國回來後，「我們就眼睜睜地看，是要以台灣人民意志為意志，還是帶回來違反台灣人主流意見的意志，在這裡做一種強烈的對立」。

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